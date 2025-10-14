С 15 октября в онлайн-магазине Национального банка Казахстана появится новая коллекционная монета, посвящённая легендарной героине Великой Отечественной войны — Алии Молдагуловой, передает BAQ.KZ со ссылкой на Нацбанк.

Выпуск проходит в рамках серии "Выдающиеся события и люди".

По данным Нацбанка, монета номиналом 200 тенге отчеканена в ограниченном тираже — всего 10 000 экземпляров. Она выполнена из мельхиора, весит 15 граммов, имеет диаметр 33 мм и отличается высоким качеством изготовления — brilliant uncirculated.

"В дизайне использовано портретное изображение героини", – сообщили в финансовом институте.

Монета является платёжным средством на территории Казахстана. Её можно использовать для расчётов, переводов, зачисления на банковские счета, а также обменивать в любом банке страны по номинальной стоимости.

Помимо своей художественной и исторической ценности, монета представляет интерес и для коллекционеров. Серия "Выдающиеся события и люди" отражает важнейшие вехи национальной истории и вклад выдающихся личностей в судьбу страны.