Национальный банк Казахстана планирует ввести в обращение новые банкноты, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в регуляторе, выпуск купюры номиналом 500 тенге состоится в четвертом квартале 2025 года, а банкнота номиналом 20 000 тенге появится в 2026 году.

Сейчас в обращении уже находятся банкноты серии "Сакский стиль" номиналом 1 000, 2 000, 5 000 и 10 000 тенге.

При этом у старых купюр установлен срок нахождения в обращении. Так, банкнота номиналом 5 000 тенге будет действовать до 24 сентября 2025 года, 1 000 и 2 000 тенге — до 24 и 27 июня 2026 года соответственно, а 10 000 тенге — до 27 марта 2027 года.

После истечения этих сроков старые версии купюр можно будет обменять в течение трех лет в "Казпочте" и банках второго уровня. По завершении этого периода их бессрочно продолжит обменивать Нацбанк.