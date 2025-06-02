В мае Национальный банк Казахстана приобрёл на валютном рынке 250 млн долларов в рамках поддержки пенсионных накоплений. Эти меры были направлены на сохранение валютной доли в портфеле Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на уровне 40%, передает BAQ.KZ.

Как уточнили в финрегуляторе, операции проводились в соответствии с принципами рыночной нейтральности — равномерно и без влияния на обменный курс тенге. Таким образом, вмешательство Нацбанка не нарушило свободный режим курсообразования, но позволило сбалансировать структуру пенсионных активов с учётом глобальной рыночной волатильности.

Регулятор подчеркнул, что защита и приумножение пенсионных накоплений казахстанцев остаётся приоритетной задачей. Закупки валюты проводятся с прицелом на долгосрочную доходность и минимизацию рисков в условиях внешнеэкономических и геополитических колебаний.

В Нацбанке также отметили, что в июне объём валютных покупок для поддержки ЕНПФ не превысит $250 млн.

Параллельно с этим в мае валютные интервенции не проводились, а тенге укрепился на 0,3% — до 510,82 за доллар. Продажи валюты из Национального фонда для трансфертов в бюджет составили $988 млн.

Нацбанк продолжит обеспечивать прозрачность операций и придерживаться политики гибкого обменного курса для сохранения макроэкономической стабильности и устойчивости пенсионной системы.