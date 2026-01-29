Национальный банк Казахстана объявил о запуске новой инвестиционной программы на сумму 1 млрд долларов за счет портфеля альтернативных инструментов Национального фонда, передает BAQ.KZ.

Об этом на заседании сенатского комитета по финансам и бюджету сообщила заместитель главы Нацбанка Алия Молдабекова.

"Примерно 70% инвестиций будут направлены на казахстанские проекты, 30% – за рубеж. Основной акцент – на высокотехнологичные направления, включая цифровизацию, искусственный интеллект, логистику, здравоохранение, образование, сельское хозяйство и цифровую инфраструктуру. При этом добыча и нефтяной сектор участия не принимают", – отметила Алия Молдабекова.

Средства программы будут диверсифицированы по классам активов: до $500 млн – в частный капитал, $200–250 млн – в инфраструктуру, до $200 млн – в частный долг, а в перспективе от $50 до $100 млн – в венчурный капитал, то есть начинающие компании с высоким потенциалом роста.

Оператором и администратором программы выступит дочерняя организация Нацбанка – Национальная инвестиционная корпорация, которая с 2015 года управляет частью золотовалютных резервов и с 2022 года – частью активов Нацфонда.