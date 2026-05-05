Сколько ветеранов осталось в Казахстане?

В Казахстане осталось 57 ветеранов Второй мировой войны. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения в ответ на официальный запрос корреспондента BAQ.kz.

Сколько ветеранов в стране?

По данным ведомства, по состоянию на 4 мая 2026 года в Казахстане проживают 57 ветеранов Второй мировой войны.

При этом по состоянию на 1 мая 2026 года общее число граждан, относящихся к другим категориям, внесшим вклад в Победу, составляет 32 852 человека. В их числе:

жители блокадного Ленинграда - 57 человек;

несовершеннолетние узники концлагерей - 110 человек;

труженики тыла периода Второй мировой войны - 31 349 человек;

вдовы погибших на войне - 1 человек;

супруги инвалидов, умерших от ран или болезней, полученных в годы войны - 1 335 человек.

Какие выплаты получают ветераны?

Ветераны Второй мировой войны получают пенсионные выплаты. Кроме того, при наличии инвалидности им назначается государственное социальное пособие.

Также независимо от других выплат из республиканского бюджета ежемесячно предусмотрено специальное государственное пособие в размере 16 МРП. Это составляет около 69 200 тенге.

Какая помощь предусмотрена ко Дню Победы?

Ежегодно в преддверии 9 мая местные исполнительные органы выплачивают ветеранам и приравненным к ним лицам единовременную материальную помощь.

В ряде регионов также предоставляются дополнительные меры поддержки, включая санаторно-курортное лечение, обеспечение жильём, топливом, лекарствами и продуктовыми наборами.

Сколько выплатят в 2026 году?

В 2026 году ко Дню Победы всем ветеранам Второй мировой войны предусмотрена единовременная выплата в размере 5 млн тенге.

При этом категории получателей, виды помощи и её размер могут различаться в зависимости от региона и определяются решениями местных маслихатов.