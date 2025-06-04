Наценки на лекарства в Казахстане достигают 172 процента
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Система регулирования цен не обеспечивает доступность и обоснованную стоимость лекарств. Так наценки, по итогам аудиторской проверки в 2024 и 2025 году, достигали 172% на рынке и 35% при бюджетных закупках, сообщил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, передает BAQ.KZ.
"Аудит показал, что вывод новых лекарств на рынок занимает годы: для закупки через Единого дистрибьютора препарат должен пройти пять перечней. Вследствие искусственных ограничений значительная часть закупок проводится с участием единственного поставщика. Такая ситуация приводит к завышению цен.
Система регулирования цен не обеспечивает доступность и обоснованную стоимость лекарств. Наценки достигали 172% на рынке и 35% при бюджетных закупках", - сказал Смаилов на пленарном заседании Мажилиса, озвучивая итоги аудита.
Он также обратил внимание на риски при локализации производства. Некоторые фармкомпании используют дешевое и плохо очищенное сырьё. Это уже привело к выпуску некачественной продукции: препараты на сумму трех млрд тенге, закупленные у одной из фирм, были признаны непригодными и подлежали списанию
"В рамках исполнения наших предписаний Минздравом внесены изменения в Правила ценообразования, пересмотрены регрессивные шкалы наценок", – отметил председатель ВАП.
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