Система регулирования цен не обеспечивает доступность и обоснованную стоимость лекарств. Так наценки, по итогам аудиторской проверки в 2024 и 2025 году, достигали 172% на рынке и 35% при бюджетных закупках, сообщил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, передает BAQ.KZ.

"Аудит показал, что вывод новых лекарств на рынок занимает годы: для закупки через Единого дистрибьютора препарат должен пройти пять перечней. Вследствие искусственных ограничений значительная часть закупок проводится с участием единственного поставщика. Такая ситуация приводит к завышению цен. Система регулирования цен не обеспечивает доступность и обоснованную стоимость лекарств. Наценки достигали 172% на рынке и 35% при бюджетных закупках", - сказал Смаилов на пленарном заседании Мажилиса, озвучивая итоги аудита.

Он также обратил внимание на риски при локализации производства. Некоторые фармкомпании используют дешевое и плохо очищенное сырьё. Это уже привело к выпуску некачественной продукции: препараты на сумму трех млрд тенге, закупленные у одной из фирм, были признаны непригодными и подлежали списанию