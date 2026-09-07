Нацфонд растет, но есть нюанс: экономист назвал главный риск

Валютные активы Национального фонда Казахстана на 1 июля 2026 года составили 65,5 млрд долларов. За второй квартал они увеличились на 3,1 млрд долларов, а инвестиционный доход составил 2,92 млрд долларов.

Насколько нынешний объем Нацфонда достаточен для Казахстана и когда изъятия из него могут стать риском для экономики, корреспонденту BAQ.KZ рассказал экономист и финансовый советник R-Finance Арман Байганов.

По мнению эксперта, само по себе использование средств Национального фонда нельзя считать негативным явлением. Одна из его задач заключается именно в поддержке экономики в сложные периоды.

«Национальный фонд для того и создавался, чтобы его средства можно было использовать в тяжелые для экономики времена, когда возникают определенные проблемы», – отметил Байганов.

При этом экономист считает, что оценивать ситуацию необходимо не по отдельному году, а в среднесрочной перспективе. Настораживающим сигналом становится ситуация, когда объем фонда систематически сокращается, а изъятия превышают его пополнение.

«Если из года в год наблюдается сокращение объема Национального фонда, это уже негативный сигнал. Получается, что мы пополняем фонд на меньшую сумму, чем изымаем из него в виде трансфертов. То есть мы меньше зарабатываем и больше тратим. Если такая динамика сохраняется, это говорит о том, что в экономике не все хорошо», – считает экономист.

Для контекста: на 2026 год гарантированный трансферт из Национального фонда в республиканский бюджет утвержден в размере 2,77 трлн тенге. По данным Минфина, к 1 июля было перечислено 1,86 трлн тенге. Целевые трансферты из Нацфонда в бюджете на этот год не предусмотрены.

Много или мало: как оценивать $65 млрд в Нацфонде

Несмотря на то, что валютные активы фонда превышают 65 млрд долларов, Арман Байганов считает нынешние темпы накопления недостаточными.

В качестве примера он приводит Норвегию, располагающую одним из крупнейших суверенных фондов в мире.

«Я считаю, что нынешних темпов накопления средств в Национальном фонде недостаточно. Если сравнивать, например, с Норвежским государственным пенсионным фондом, активы которого исчисляются триллионами долларов при населении страны около 5 миллионов человек, объем нашего Нацфонда остается относительно небольшим. Тем не менее нужно учитывать, что далеко не во всех странах вообще существуют подобные национальные фонды», - сказал эксперт.

По мнению Байганова, задача заключается не только в ограничении изъятий, но и в увеличении самого Нацфонда.

Одним из источников его роста должна оставаться инвестиционная деятельность. Средства Нацфонда инвестируются в различные финансовые инструменты — в том числе акции, облигации и инструменты денежного рынка.

«Желательно увеличивать активы в том числе за счет повышения эффективности инвестиционной политики. Средства Нацфонда инвестируются в различные финансовые инструменты, включая ценные бумаги и государственные облигации», - отметил Байганов.

Диверсификация экономики

В долгосрочной перспективе устойчивость Национального фонда связана не только с его доходностью, но и с состоянием экономики в целом. Диверсификация может снизить зависимость бюджета от нефтяных доходов и необходимость регулярно обращаться к средствам Нацфонда.

Байганов считает, что стране необходимо увеличивать источники доходов и снижать зависимость экономики от отдельных отраслей.

«Дальнейшее пополнение Нацфонда будет зависеть прежде всего от темпов развития экономики. Чем активнее будет происходить диверсификация экономики, тем больше возможностей появится для увеличения поступлений в Национальный фонд. В конечном итоге все зависит от состояния и развития экономики», – подчеркнул он.

По мнению Байганова, использование Нацфонда в сложные периоды оправданно. Однако постоянное превышение расходов над поступлениями и сокращение накоплений может свидетельствовать о более глубоких проблемах в экономике.