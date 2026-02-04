По состоянию на 1 февраля 2026 года средства Национального фонда Казахстана увеличились до 39,74 трлн тенге: за январь в Фонд поступило 323,2 млрд тенге, при этом 230 млрд тенге были направлены в республиканский бюджет в виде гарантированного трансферта, следует из отчёта Министерства финансов РК. BAQ.kz подготовил обзор важных цифр из документа.

Министерство финансов Республики Казахстан опубликовало отчёт о поступлениях и использовании средств Национального фонда по состоянию на 1 февраля 2026 года.

Согласно данным ведомства, на начало отчётного периода в Фонде находилось 39 трлн 643,7 млрд тенге (с учётом инвестиционного дохода за девять месяцев 2025 года). За январь 2026 года в Национальный фонд поступило 323,2 млрд тенге, в результате чего его объём увеличился до 39 трлн 736,9 млрд тенге.

Основная часть поступлений традиционно сформирована за счёт нефтяного сектора — 323,01 млрд тенге. Из них 183 млрд тенге составил корпоративный подоходный налог, 131,9 млрд тенге — налог на добычу полезных ископаемых, 7,7 млрд тенге — доля Казахстана по соглашениям о разделе продукции. Остальные поступления включали бонусы, рентный налог на экспорт, а также штрафы и неналоговые платежи нефтяных компаний.

Дополнительно в Фонд поступили средства от приватизации республиканской собственности (27,3 млн тенге) и продажи земель сельскохозяйственного назначения (1,36 млн тенге).

В январе из Нацфонда было направлено 230 млрд тенге в виде гарантированного трансферта в республиканский бюджет. Других крупных расходов — целевых трансфертов или затрат на управление Фондом — за этот период не зафиксировано.

Таким образом, несмотря на значительное изъятие средств в пользу бюджета, объём Национального фонда по итогам января увеличился благодаря стабильным поступлениям от нефтяного сектора.