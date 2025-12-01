По итогам ноября тенге укрепился на 3,3%, достигнув уровня 512,57 тенге за доллар США. Торговая активность на валютном рынке также выросла: среднедневной объем сделок на Казахстанской фондовой бирже увеличился с 271 млн до 280 млн долларов, а общий объем торгов за месяц составил 5,6 млрд долларов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Нацбанк.

В ноябре объем продаж валюты из Национального фонда составил 600 млн долларов США. Эти средства направлены на обеспечение трансфертов в республиканский бюджет.

Доля продаж Нацфонда заняла 10,7% от общего объема торгов — в среднем около 30 млн долларов в день.

По предварительным заявкам Правительства, в декабре для выделения трансфертов ожидаются продажи валюты из Нацфонда в размере от 400 до 500 млн долларов США.

В рамках операций зеркалирования в ноябре было стерилизовано 475 млрд тенге. В декабре в этих целях планируется продажа валюты в эквиваленте аналогичной суммы — 475 млрд тенге.

Национальный Банк подчеркивает, что при операциях с активами Нацфонда и реализации механизма зеркалирования соблюдается принцип рыночного нейтралитета — продажи валюты проводятся регулярно и равномерно, без давления на рынок.

В ноябре валютные интервенции Национальный Банк не осуществлял.

Продажа обязательной доли валютной выручки субъектов квазигосударственного сектора составила около 390 млн долларов США.

С учетом того, что доля валютных активов ЕНПФ превышает 40%, Национальный Банк в ноябре не покупал доллары США в инвестиционный портфель пенсионных активов.

Покупка валюты в декабре также не планируется.