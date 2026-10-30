Нацгвардейцы осваивают новую бронетехнику «Барыс 6х6»
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В городе Алатау на базе воинской части 6654 Национальной гвардии МВД РК проходит подготовка механиков-водителей и наводчиков-операторов отечественной бронеколёсной машины «Барыс 6х6». Для участия в учебном сборе прибыли военнослужащие из воинских частей Алматы, Туркестана и Костаная, а также представители Академии Национальной гвардии из Петропавловска.
Практические занятия проходят на полигоне. Механики-водители отрабатывают управление бронемашиной в условиях сложного рельефа и бездорожья. Особое внимание уделяется маневрированию, выбору оптимальной траектории движения и преодолению участков с неровной поверхностью.
В свою очередь, наводчики-операторы изучают конструкцию бронемашины, назначение установленного оборудования и особенности работы бортовых систем. Теоретические знания закрепляются в ходе практических занятий.
Бронеколёсная машина «Барыс 6х6» отечественного производства отличается высокой проходимостью и предназначена для эксплуатации на пересечённой местности. Она рассчитана на перевозку до 11 человек и способна работать в широком температурном диапазоне — от −50 до +50 градусов Цельсия.
По завершении обучения военнослужащие получат сертификаты, подтверждающие освоение программы подготовки по эксплуатации бронемашины. В начале ноября аналогичный учебный сбор планируется организовать в региональном командовании «Батыс».
Подготовка специалистов позволит повысить уровень профессиональной подготовки военнослужащих Национальной гвардии и обеспечить эффективное освоение отечественной бронетехники для выполнения служебно-боевых задач.
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