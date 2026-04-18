Нацгвардейцы вышли на экоакцию в центре «Шарапат» в Астане

В Астане продолжаются масштабные экоакции в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан». Одной из точек стал Центр социального обслуживания «Шарапат», где военнослужащие Национальной гвардии не просто навели порядок, а подарили пожилым людям внимание и заботу. Подробнее – в фоторепортаже корреспондента BAQ.KZ.

С раннего утра – за дело

С раннего утра территория центра оживилась: военные в форме выстроились вдоль аллей, вооружившись граблями, мешками и лопатами. Работа закипела сразу – кто-то собирал прошлогоднюю листву, кто-то очищал газоны, кто-то приводил в порядок тротуары.

По словам организаторов, в экоакции приняли участие около 60 военнослужащих воинской части 6636.

«Сегодня мы пришли в организацию «Шарапат», чтобы оказать помощь и поддержать людей. Мы не могли остаться в стороне, поэтому решили внести свой вклад. С нами прибыло около 60 военнослужащих из нашей части. В настоящее время мы помогаем на месте: убираем территорию, подметаем тротуары, приводим всё в порядок. В целом, участие в таких мероприятиях для нас – это обычная практика. Руководство нашей воинской части всегда поддерживает подобные инициативы. Мы регулярно выезжаем в школы, различные организации и стараемся помогать там, где это необходимо. Считаем, что важно быть полезными обществу и вносить свой вклад в общее дело», – отметил командир отделения срочной службы воинской части 6636 Национальной гвардии РК Есенгельды Абишев.

Уважение и гражданская ответственность

Работа шла слаженно и без лишних слов – чувствовалась военная дисциплина. За короткое время территория заметно преобразилась: аккуратно очищенные дорожки, собранные мешки с листвой, приведённые в порядок газоны. Но, как отмечают сами участники, смысл экоакции – не только в уборке.

«Для нас это не просто уборка. Это проявление уважения к старшему поколению. Мы считаем важным помогать пожилым людям и вносить свой вклад в чистоту и порядок. В ходе экоинициативы очищены территории, приведены в порядок улицы и дворы. Такие мероприятия объединяют людей и формируют ответственное отношение к окружающей среде. Акция «Таза Қазақстан» продолжается, и мы будем и дальше активно в ней участвовать», – подчеркнула эколог Жадыра Нуртай.

Особенно трогательными стали моменты общения с жителями центра. Пожилые люди наблюдали за происходящим, благодарили, улыбались и фотографировались с военнослужащими.

«Прибыли сюда для оказания помощи, так как выполняем свой военный долг, так и гражданский долг, для оказания помощи пожилым людям и в целом всему народу. Как говорится у нас в девизе, Национальная гвардия, единая боевая семья, за нами народ, за нами страна», – сказал военнослужащий срочной службы воинской части 6636 Национальной гвардии РК ефрейтор Вадим Сапрыгин.

«Мы не забыты» – жители центра

Жители центра «Шарапат» не скрывали эмоций. Для них это не просто помощь – это внимание, которого часто не хватает.

«Спасибо вам, дорогие наши, за заботу и внимание. Для нас это очень важно – чувствовать, что мы не забыты. Пусть у вас в жизни будет столько же добра, сколько вы сегодня подарили нам», – сказала жительница дома престарелых Раиса Гашенко.

Экоинициатива в «Шарапате» стала частью большой республиканской кампании. Акция «Таза Қазақстан» сегодня объединяет военных, волонтёров, экологов и простых жителей – всех, кто готов делать страну чище не только вокруг, но и в отношении друг к другу.

Фото: Анеля Өсерхан