На встрече с научным сообществом Г лава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил фундаментальный вектор: только интеллектуальные нации, сделавшие ставку на культ знаний, способны идти в авангарде глобального прогресса. Главным драйвером этой трансформации призвана стать обновленная Национальная академия наук, получившая высокий государственный статус. О том, как Академия наук выстраивает мост между фундаментальными исследованиями, экономикой и новым поколением талантов, мы поговорили с Президентом Национальной академии наук при Президенте РК Ахылбеком Куришбаевым, передает BAQ.kz

– Ахылбек Кажигулович, на церемонии награждения Глава государства подчеркнул, что научный капитал – это главное мерило авторитета страны. Национальная академия наук была перезапущена и получила особый статус «при Президенте РК». Как этот высокий статус меняет вашу реальную роль в принятии государственных решений?

– Переформатирование Академии наук и наделение ее статусом «при Президенте Республики Казахстан» – это историческое решение. На протяжении многих лет Академия воспринималась скорее как почетное собрание заслуженных деятелей. Сегодня парадигма кардинально изменилась. Мы становимся высшим экспертным центром страны, главным «мозговым штабом».

Наша задача теперь – не просто проводить исследования ради исследований, а осуществлять независимую, глубокую экспертизу государственных программ, технологических инициатив и определять приоритеты научного развития. Прямая подчиненность Главе государства дает нам возможность оперативно доносить научно обоснованные решения до высшего руководства страны, минуя бюрократические барьеры. Это огромная ответственность, потому что теперь каждое наше экспертное заключение должно напрямую работать на укрепление государственности и экономики.

– Президент четко дал понять, что наука должна работать на прогресс. Вы, как видный ученый и практик, прекрасно знаете потребности реального сектора. Насколько сегодня отечественный бизнес готов слушать ученых и внедрять их разработки?

– Разрыв между лабораторией и производственным цехом (или полем, если говорить об агропромышленном комплексе) долгое время был нашей ахиллесовой пятой. Ученые писали прекрасные монографии, которые пылились на полках, а бизнес закупал готовые зарубежные технологии.

Сейчас ситуация меняется на системном уровне. Внедрены механизмы отчисления 1% от доходов недропользователей на НИОКР, заработали налоговые супервычеты до 300% для предпринимателей, инвестирующих в науку. Как ученый-аграрий могу сказать: как только бизнес видит, что отечественный сорт пшеницы дает лучшую урожайность в условиях засухи, или что наша технология выщелачивания руды снижает себестоимость металла, инвесторы сами выстраиваются в очередь. Роль Академии здесь – быть строгим фильтром и отбирать для финансирования именно те проекты, которые имеют четкий план коммерциализации и экспортный потенциал.

– На встрече в Акорде особое внимание было уделено молодым ученым. Как Академия наук выстраивает мост между выдающимися учеными-академиками старшего поколения и молодежью? Достаточно ли сегодня стимулов, чтобы остановить «утечку мозгов»?

– Наука – это не спринт, это марафон, в котором критически важна передача эстафетной палочки. Без сильной системы наставничества никакие финансовые вливания не дадут эффекта.

Государство сегодня делает беспрецедентные шаги для обеспечения базовых потребностей: растут гранты, введены солидные доплаты за степени, только в рамках последних инициатив сотни молодых ученых получили ключи от квартир. Когда у молодого исследователя решен бытовой вопрос, он может полностью погрузиться в творческий поиск. Академия наук со своей стороны активно вовлекает молодых лидеров в управление научными проектами. При академии наук создан Совет молодых ученых, который имеет голос в принятии стратегических решений и тесно взаимодействует с академиками. Таким образом выстроен мост между поколениями. Отдельные предложения Совета легли в основе изменений законодательных документов, регулирующих процессы управления наукой. Подготовлена концепция «Ғылым жастары», в которой заложена траектория развития ученного со школы до лидера науки. Ежегодно проводится главная научная площадка молодых ученых – Конгресс, который объединяет не только регионы Казахстана, но и наших соотечественников зарубежом. В результате, мы уже видим обратный процесс: наши таланты возвращаются из престижных зарубежных центров, потому что в Казахстане сегодня открывается огромное окно возможностей.

– 2026 год объявлен в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Как классическая академическая наука адаптируется к вызовам ИИ?

– Искусственный интеллект больше нельзя рассматривать как узкую IT-специализацию. Это сквозная технология, которая меняет всё: от генетики и персонализированной медицины до точного земледелия и прогнозирование климатических изменений.

Академия наук видит свою роль в том, чтобы скоординировать междисциплинарные исследования. Нам нужно укреплять фундаментальную математику, алгоритмику, создавать собственные дата-центры и развивать национальные языковые модели, о которых говорил Президент. Мы не должны быть просто потребителями чужих нейросетей, Казахстан должен стать соавтором глобального цифрового будущего. И фундамент для этого закладывается именно академической наукой.

– Выступая перед учеными, Касым-Жомарт Токаев процитировал Абая: «Человек должен отличаться от других умом, знаниями, волей, совестливостью, хорошим нравом». Каким, на ваш взгляд, должен быть современный казахстанский ученый?

– Слова великого Абая удивительно точно описывают этический кодекс настоящего ученого. Хотелось бы добавить, что га этой встрече вручалось звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері». Это не просто знак отличия, это символ того, что нация признает заслуги своих интеллектуалов.

Современный ученый – это человек высочайшей компетенции, обладающий волей доводить начатое до конца, не пасующий перед трудностями и, самое главное, работающий по совести. Его главная мотивация – не просто индекс цитируемости или личные амбиции, а искренний патриотизм. Настоящий ученый Справедливого Казахстана – это тот, чей труд делает жизнь наших граждан лучше, безопаснее и богаче. Именно таких людей сегодня объединяет и поддерживает Национальная академия наук.