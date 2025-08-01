1 августа в Казахстане стартовала масштабная Национальная сельскохозяйственная перепись — впервые за последние 15 лет, передает BAQ.KZ. Первым, кто заполнил анкету на сайте sanaq.gov.kz, стал опытный фермер из Северо-Казахстанской области — Маркен Уваисов, глава крестьянского хозяйства, обрабатывающего более 200 гектаров земли, сообщили в Бюро национальной статистики.

Уваисов занимается выращиванием зерна уже свыше двух десятилетий. По его словам, заполнение электронного опросника заняло считанные минуты: интерфейс оказался интуитивно понятным, а вопросы — по существу, — говорится в сообщении Бюро.

Перепись проходит в рамках 10-й Всемирной программы сельхозпереписей ФАО ООН и охватит свыше 300 тысяч сельхозформирований и около 2 миллионов домохозяйств по всей стране. Онлайн-этап продлится до 31 августа. Анкеты доступны как для агропредприятий, так и для владельцев садов, огородов и личного скота.

Это не просто статистика. Это основа для будущей аграрной политики — от субсидий до развития села. Участие каждого имеет значение, — отметила накануне старта переписи заместитель руководителя Бюро нацстатистики Асель Шауенова.

Пройти перепись можно онлайн — через ЭЦП, СМС-код или QR-код в eGov Mobile. Для удобства участников доступны видеоинструкции, подсказки и чат-бот SANAQ мырза. А для тех, у кого нет интернета, по всей стране открыты почти 2 700 зон самообслуживания.

Все собранные данные — строго конфиденциальны. Они обезличиваются и не передаются ни в налоговые, ни в другие госорганы. Второй — офлайн — этап переписи пройдёт с 20 сентября по 20 октября.