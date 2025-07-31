Национальная сельскохозяйственная перепись стартует 1 августа
Для чего она необходима, журналистам рассказали на брифинге СЦК.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Первого августа в Казахстане стартует Национальная сельскохозяйственная перепись, передает BAQ.KZ.
Ее основная цель – получить достоверную картину о состоянии аграрной сфере страны. Принять в ней участие можно на сайте sanaq.gov.kz. Ожидается, что опросники пройдут более 300 тысяч сельхозформирований и два миллиона домохозяйств. От ответов будет зависеть, какие меры поддержки будут оказаны в агросекторе. Подробнее о формате переписи рассказала заместитель руководителя Бюро национальной статистики Асель Шауенова.
"Онлайн-этап продлится до 31 августа. Участникам достаточно авторизоваться с помощью ЭЦП, СМС-кода или QR-кода из приложения eGovMobile. На сайте доступны два типа анкет: для агропредприятий и для домохозяйств с садом, огородом или скотом. Вопросы охватывают все аспекты сельхоздеятельности, от использования земли и техники до условий труда и сбыта продукции. Второй этап пройдет в сентябре - специалисты начнут подворовой обход", - рассказала Асель Шауенова.
Заполнять опросники на сайте можно будет уже с полуночи. Для казахстанцев доступна видеоинструкция по заполнению, есть интерактивные подсказки, а также работает чат-бот SANAQ мырза. Для тех, кто не имеет доступа к интернету, по всей стране открыты 2684 точки самообслуживания в акиматах и районных отделах статистики.
"Бюро национальной статистики гарантирует, что все данные, предоставленные участниками сельскохозяйственной переписи, защищены законом и не будут передаваться в налоговые органы, полицию или другие госструктуры", - рассказала Асель Шауенова.
Самое читаемое
- Итоги визита Токаева в Турцию: братство, энергетика и геополитика на новом уровне
- Певица Zeboyi Jahon погибла от рук мужа
- В Казахстане отменят подоходный налог с пенсионных выплат
- Свадьба закончилась перестрелкой в Жамбылской области: есть пострадавшие
- Трагедия в Алматы: стали известны первые подробности гибели студентки