Первого августа в Казахстане стартует Национальная сельскохозяйственная перепись, передает BAQ.KZ.

Ее основная цель – получить достоверную картину о состоянии аграрной сфере страны. Принять в ней участие можно на сайте sanaq.gov.kz. Ожидается, что опросники пройдут более 300 тысяч сельхозформирований и два миллиона домохозяйств. От ответов будет зависеть, какие меры поддержки будут оказаны в агросекторе. Подробнее о формате переписи рассказала заместитель руководителя Бюро национальной статистики Асель Шауенова.

"Онлайн-этап продлится до 31 августа. Участникам достаточно авторизоваться с помощью ЭЦП, СМС-кода или QR-кода из приложения eGovMobile. На сайте доступны два типа анкет: для агропредприятий и для домохозяйств с садом, огородом или скотом. Вопросы охватывают все аспекты сельхоздеятельности, от использования земли и техники до условий труда и сбыта продукции. Второй этап пройдет в сентябре - специалисты начнут подворовой обход", - рассказала Асель Шауенова.

Заполнять опросники на сайте можно будет уже с полуночи. Для казахстанцев доступна видеоинструкция по заполнению, есть интерактивные подсказки, а также работает чат-бот SANAQ мырза. Для тех, кто не имеет доступа к интернету, по всей стране открыты 2684 точки самообслуживания в акиматах и районных отделах статистики.