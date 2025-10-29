Национальную археологическую службу создадут в Казахстане
Новая служба станет "мозговым центром" в археологии.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Мажилисе представили законопроект о защите историко-культурного наследия. Документ направлен на реформу системы археологических исследований и реставрации памятников, передаёт BAQ.KZ
По словам председателя Комитета по социально-культурному развитию Асхата Аймагамбетова, в стране появится Национальная археологическая служба, которая станет "мозговым центром" в этой сфере.
"Сегодня археологические работы часто проводятся без научной координации. Каждый действует по-своему - кто с музеем, кто с акиматом, кто сам по себе. Мы создаем структуру, которая будет вести научный мониторинг, экспертную оценку и координацию всей археологической деятельности", — отметил депутат.
По его словам, новая служба будет работать на базе Института археологии имени Алькея Маргулана и займется также управлением единой цифровой базы данных археологических объектов.
Самое читаемое
- Почти как в Америке: выгодно ли будет брать автомобиль в лизинг в Казахстане
- 1700 казахстанцев поступили в военные учебные заведения
- В Костанае КамАЗ насмерть сбил пенсионерку
- Вебкам по-казахстански: почему в стране процветает цифровая проституция. Документальный фильм
- Рамина Маханова принесла Казахстану медаль на Азиатских играх