Национальную информационную систему водных ресурсов разрабатывают в Казахстане. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передает BAQ.KZ.



Он отметил, что проект разрабатывается в рамках поручений Главы государства по цифровизации водного сектора.

– Информационная система разрабатывается по стандартам электронного правительства, межведомственной интеграции и информбезопасности. Уже реализованы базовые функции, внедряются аналитика и прогнозирование. За счет интеграции 11 государственных информационных систем формируется единое цифровое пространство управления водой, что повышает достоверность данных, — пояснил Жаслан Мадиев.

Министр добавил, что другой перспективный проект – система заключения электронных договоров и прогнозирования водопотребления. Сейчас она работает в пилотном режиме, а запуск в промышленную эксплуатацию планируется до конца текущего года. Для удобства граждан она будет интегрирована с eGov mobile, банками второго уровня и 1С.



В этом году также стартует автоматизация 103 оросительных каналов. В южных регионах – в Кызылординской, Жамбылской и Туркестанской областях – предусмотрено управление затворами. При поддержке Исламского банка развития планируется оцифровать еще 264 канала. Предусмотрено программное обеспечение для планирования и управления водой. Дистанционное управление заменяет выезды и обеспечивает автоматический контроль распределения воды.