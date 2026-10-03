Национальную систему видеоконтроля с ИИ намерены масштабировать по Казахстану
В Минтрансе обсудили внедрение технологий искусственного интеллекта в управление транспортной инфраструктурой.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане обсудили развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта в транспортной сфере, а также планы по масштабированию Национальной системы видеоконтроля на республиканский уровень.
Встреча состоялась между вице-министром транспорта Дамиром Кожахметовым и председателем Департамента здравоохранения Абу-Даби, генеральным директором G42 International Мансуром Аль-Мансури.
Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в сфере цифровизации транспорта, применения технологий искусственного интеллекта и реализации Национальной системы видеоконтроля.
Система представляет собой единую цифровую платформу, предназначенную для мониторинга транспортных потоков, автоматизации транспортного контроля и более эффективного управления транспортной инфраструктурой.
В текущем году в Астане завершилось пилотное тестирование системы. По итогам испытаний была подтверждена эффективность её ключевых функций.
В настоящее время Министерство транспорта проводит работу по масштабированию системы на республиканский уровень и дальнейшему внедрению технологий искусственного интеллекта в управление транспортной инфраструктурой.
По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в рамках ранее подписанного Соглашения о сотрудничестве в сфере цифровизации транспортной инфраструктуры.
Самое читаемое
- Снег, морозы и ветер до 30 м/с: резкое похолодание идет на Казахстан
- Какие требования предъявляются к водителям такси и что должны проверять агрегаторы?
- Опыт против молодости: эксперт оценил шансы Алимханулы в бою с Банком
- Кому придется платить больше за обязательную страховку жилья в Казахстане
- Более 10 тысяч человек уже посетили Digital Bridge 2026 в Астане