Национальную систему видеоконтроля с ИИ намерены масштабировать по Казахстану

В Астане обсудили развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта в транспортной сфере, а также планы по масштабированию Национальной системы видеоконтроля на республиканский уровень.

Встреча состоялась между вице-министром транспорта Дамиром Кожахметовым и председателем Департамента здравоохранения Абу-Даби, генеральным директором G42 International Мансуром Аль-Мансури.

Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в сфере цифровизации транспорта, применения технологий искусственного интеллекта и реализации Национальной системы видеоконтроля.

Система представляет собой единую цифровую платформу, предназначенную для мониторинга транспортных потоков, автоматизации транспортного контроля и более эффективного управления транспортной инфраструктурой.

В текущем году в Астане завершилось пилотное тестирование системы. По итогам испытаний была подтверждена эффективность её ключевых функций.

В настоящее время Министерство транспорта проводит работу по масштабированию системы на республиканский уровень и дальнейшему внедрению технологий искусственного интеллекта в управление транспортной инфраструктурой.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в рамках ранее подписанного Соглашения о сотрудничестве в сфере цифровизации транспортной инфраструктуры.