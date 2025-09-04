В Закон РК "О физической культуре и спорте" внесен ряд поправок. Одним из ключевых нововведений стало определение 46 приоритетных видов спорта, сообщил вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев на брифинге в СЦК, передает BAQ.KZ.

По его словам, в перечень включены дисциплины, входящие в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских игр, а также неолимпийские и национальные виды спорта, представленные на Азиатских и Параазиатских играх.

"Принятые меры позволят направить ресурсы на виды спорта с высоким потенциалом и повысить результаты Казахстана", - сказал Жарасбаев.

Кроме того, национальные виды спорта были приравнены к приоритетным. В настоящее время в стране насчитывается 11 национальных видов спорта, которые официально зарегистрированы в реестре видов спорта.

Ранее сообщалось, что более 500 казахстанских спортсменов примут участие в Азиаде-2026 в Японии.