Национальные и олимпийские дисциплины включены в список приоритетных видов спорта
Определены 46 приоритетных видов спорта
В Закон РК "О физической культуре и спорте" внесен ряд поправок. Одним из ключевых нововведений стало определение 46 приоритетных видов спорта, сообщил вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев на брифинге в СЦК, передает BAQ.KZ.
По его словам, в перечень включены дисциплины, входящие в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских игр, а также неолимпийские и национальные виды спорта, представленные на Азиатских и Параазиатских играх.
"Принятые меры позволят направить ресурсы на виды спорта с высоким потенциалом и повысить результаты Казахстана", - сказал Жарасбаев.
Кроме того, национальные виды спорта были приравнены к приоритетным. В настоящее время в стране насчитывается 11 национальных видов спорта, которые официально зарегистрированы в реестре видов спорта.
Ранее сообщалось, что более 500 казахстанских спортсменов примут участие в Азиаде-2026 в Японии.
