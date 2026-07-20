Национальный архив Казахстана оцифровал более 110 млн страниц исторических документов

В Казахстане последовательно развивается архивное дело: внедряются современные технологии хранения, реставрации и цифровизации исторических документов. Одним из ключевых центров этой работы является Национальный архив Республики Казахстан, который в этом году отмечает 20-летний юбилей.

За два десятилетия архив стал ведущим учреждением страны в сфере сохранения документального наследия, аккумулируя важнейшие материалы по истории становления и развития независимого Казахстана.

Сегодня в фондах Национального архива насчитывается 404 950 единиц хранения, сформирован страховой фонд объемом 16 млн кадров. Архив активно сотрудничает с 278 организациями, обеспечивая сохранение и использование значимых исторических документов.

Одним из приоритетных направлений остается цифровая трансформация. За последние годы доля оцифрованных материалов выросла с 3% до 26%, в электронный формат переведено более 110 млн страниц документов. В архиве действует специализированная лаборатория для сканирования крупноформатных материалов, а интеллектуальная поисковая система позволяет оперативно находить необходимую информацию среди миллионов архивных данных.

Важным достижением стало открытие первого в Казахстане автономного электронного читального зала, работающего без подключения к интернету. Это позволяет исследователям получать доступ к цифровым копиям документов при одновременном обеспечении высокого уровня защиты архивной информации.

Большое внимание уделяется вопросам сохранности исторического наследия. В здании Национального архива функционируют 19 специализированных архивохранилищ, оснащенных системами климат-контроля и газового пожаротушения. Также работают лаборатории цифровизации и реставрации. Только за последние три года специалисты восстановили 1 447 уникальных исторических документов.

Национальный архив выполняет и роль научно-методического центра архивной отрасли. Учреждение ведет Государственный фондовый каталог, участвует в разработке нормативных документов, организует работу научных советов. Совместно с Институтом истории государства реализуется проект "Научная лаборатория". За последние три года проведено около 20 республиканских семинаров, а Центром повышения квалификации при архиве выдано более тысячи сертификатов.

Особое внимание уделяется работе с молодежью. В рамках проекта "Архив и будущее поколение" проходят дни открытых дверей и образовательные мероприятия. Число участников проекта выросло с 500 до 2 тыс. человек. Совместно с Евразийским национальным университетом создан кабинет "История Казахстана".

Продолжается развитие цифровых проектов общественного значения. С прошлого года Национальный архив реализует портал "Мәңгі жадымызда – Вечная память", где уже размещены сведения более чем о 705 тыс. фронтовиков.

Ежегодно архив проводит свыше 200 культурно-просветительских мероприятий, издает научные и документальные сборники, фотоальбомы и методические материалы. Параллельно расширяется международное сотрудничество: Национальный архив является членом ICA EURASICA и поддерживает партнерские связи с архивными учреждениями России, Узбекистана, Турции, Эстонии, Франции, Саудовской Аравии и других государств.

Национальный архив Республики Казахстан сегодня — это не только хранилище документов, но и современный научный, цифровой и образовательный центр, обеспечивающий сохранение исторической памяти для будущих поколений.