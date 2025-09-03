Национальный Банк Казахстана выступил с официальным заявлением, предупредив граждан о волне мошенничества, охватившей страну, передает BAQ.KZ.

По информации регулятора, злоумышленники используют всё более изощрённые схемы, чтобы получить доступ к личным данным, банковским счетам и сбережениям казахстанцев.

Одним из наиболее распространённых способов остаётся так называемый вишинг — телефонное мошенничество. Мошенники звонят гражданам, представляясь сотрудниками Национального Банка, полиции, банков, операторов связи или даже медицинских учреждений. Под предлогом срочной проверки, взлома счёта, подозрительных операций или кибератак они требуют перевести деньги, сообщить SMS-коды, реквизиты карт или загрузить специальные приложения. В разговоре они намеренно создают атмосферу тревоги и давления, чтобы человек принял решение быстро и без раздумий.

Отдельную угрозу представляют фальшивые письма и SMS, замаскированные под сообщения от официальных структур. Они содержат вредоносные ссылки и вложения, при открытии которых мошенники получают доступ к устройству жертвы, включая банковские данные, пароли, переписки и другую конфиденциальную информацию.

Особую обеспокоенность вызывает то, что злоумышленники активно используют программы удалённого доступа, такие как AnyDesk, RustDesk, HopToDesk, TeamViewer и другие. Установка таких приложений на телефон или компьютер позволяет мошенникам полностью контролировать устройство жертвы — вплоть до оформления онлайн-кредитов на её имя.

Национальный Банк подчёркивает, что его сотрудники не звонят гражданам, не ведут расчётов с населением, не предлагают инвестировать в финансовые продукты или страхование вкладов. Любые звонки или сообщения от якобы представителей Нацбанка с просьбами перевести средства, назвать коды или установить приложения являются мошенническими.

Регулятор настоятельно рекомендует гражданам сохранять бдительность, критически относиться к любым неожиданным звонкам и сообщениям, не переходить по сомнительным ссылкам и в случае малейших подозрений обращаться в правоохранительные органы.