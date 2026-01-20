Национальный банк Казахстана выпустил коллекционные монеты "Zn (Цинк)"
Сегодня, 04:30
Национальный банк Казахстана ввёл в обращение коллекционные монеты "Zn (Цинк)" из серии "Недра Казахстана", передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу финансового института.
Тираж монет ограничен 2 000 экземплярами, номинал каждой - 1 000 тенге. Монета изготовлена из серебра 925-й пробы с цинковой вставкой, её масса составляет 32,5 грамма, качество изготовления - black-proof.
Продажа коллекционных монет стартует 20 января через официальный интернет-магазин Нацбанка. При этом монеты принимаются по их номинальной стоимости для всех видов платежей, могут зачисляться на банковские счета, переводиться и размениваться во всех банках страны.
