Национальный Банк Казахстана объявил о запуске сервиса межбанковских QR-платежей, разработанного на базе АО "Национальная платежная корпорация", передает BAQ.KZ cо ссылкой на пресс-службу регулятора. Новый сервис позволяет клиентам оплачивать товары и услуги через мобильные приложения банков, независимо от того, в каком банке обслуживается продавец или покупатель.

С 30 сентября услуга стала доступна клиентам Банка ЦентрКредит, Home Credit Bank и Freedom Bank. Чтобы совершить оплату, достаточно отсканировать QR-код на терминале продавца в приложении банка и подтвердить транзакцию. В Нацбанке отмечают, что внедрение межбанковских QR-платежей упростит взаимодействие между банками, повысит удобство расчетов и расширит доступность платежных сервисов для населения.

В дальнейшем планируется поэтапное подключение других банков страны. Сервис реализуется в рамках развития Национальной цифровой финансовой инфраструктуры, цель которой — повысить конкуренцию и сделать межбанковские платежи более доступными и удобными.