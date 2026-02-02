Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил журналистов Казахстана с Национальным днем печати. О этом сообщил советник и пресс-секретарь президента Айбек Смадияров, передаёт BAQ.KZ.

Глава государства отметил весомый вклад средств массовой информации в строительство Справедливого Казахстана и утверждение принципа "Закон и Порядок".

Он призвал представителей печатных медиа к конструктивной работе по освещению хода конституционной реформы, других масштабных преобразований, направленных на глубокую перезагрузку всей государственной системы.

В своем поздравительном послании Касым-Жомарт Токаев заявил, что для всех наших соотечественников, независимо от их национальной и религиозной принадлежности, главная задача – это защита суверенитета и независимости страны в духе ответственного и созидательного патриотизма, уважения к закону.

Президент выразил твердую уверенность в том, что отечественные журналисты примут деятельное участие в этой исключительно важной работе, и пожелал им благополучия и успехов.