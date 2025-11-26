В Казахстане вводятся новые механизмы управления строительной отраслью, передает BAQ.KZ.

В принятом Мажилисом Строительном кодексе закреплён институт технического заказчика, который позволит одному субъекту вести строительство "под ключ" - от планирования объекта до его ввода в эксплуатацию. Власти ожидают, что такая модель повысит ответственность участников рынка и сократит разрозненность процессов на различных этапах строительства.

Кроме того, кодекс предусматривает создание Национального института технического нормирования, который будет координировать работу по совершенствованию государственных нормативов в архитектуре, градостроительстве и строительстве. В структуре института сформируют специализированные технические комитеты, которые займутся обновлением и улучшением нормативной базы с учётом современных технологий и международных стандартов.