В Казахстане подписан меморандум о поэтапном внедрении Национального каталога товаров (НКТ), который предусматривает отсрочку административной ответственности для бизнеса, передает BAQ.KZ.

В декабре 2025 года Минторговли совместно с Министерством финансов и АО "Казахтелеком" провело расширенные рабочие встречи с представителями бизнеса на площадке НПП "Атамекен". Участники обсуждали вопросы регистрации товаров, работы POS-терминалов, интеграции информационных систем и другие технические аспекты. По итогам встреч были даны разъяснения и выработан согласованный подход к внедрению НКТ.

По результатам переговоров подписан меморандум между Минторговли, Минфином и НПП "Атамекен", который закрепляет поэтапный запуск требований Национального каталога товаров с учетом готовности рынка и государственных сервисов.

Документ предусматривает, что с 1 января 2026 года административная ответственность применяться не будет, а работа бизнеса продолжится без ограничений. Такое решение принято для снятия обеспокоенности предпринимателей и завершения опытной эксплуатации базы данных НКТ.

В меморандуме определены переходные сроки для разных категорий участников рынка:

импортёры и отечественные товаропроизводители – до 1 марта 2026 года;

торговые сети – до 1 апреля 2026 года;

субъекты малого и микропредпринимательства, включая магазины "у дома" – до 1 июля 2026 года.

В Минторговли подчеркнули, что поэтапный ввод требований позволит адаптировать бизнес-процессы и избежать сбоев, связанных с одновременным запуском системы для всех участников рынка.