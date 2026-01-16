Национальный курултай–2026: депутаты рассказали, какие вопросы могут выйти на первый план
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Очередное заседание Национального курултая состоится 20 января в Кызылорде. В этом году мероприятие проходит на фоне продолжающихся обсуждений парламентской реформы, социально-экономических вызовов и вопросов общественной безопасности. Депутаты Сената в беседе с корреспондентом BAQ.KZ рассказали, какие ожидания связывают с предстоящим заседанием.
Напомним, предыдущее заседание Национального курултая прошло 14 марта 2025 года в Бурабае. Тогда в центре внимания находились вопросы общественной консолидации, институциональных реформ и дальнейшего развития политической системы страны. По итогам обсуждений были обозначены приоритетные направления работы государственных органов и экспертного сообщества.
По словам депутата Сената Бибигуль Жексенбай, повестка курултая традиционно формируется из большого количества предложений, собранных членами Национального курултая по различным сферам и регионам страны.
"На каждом заседании Национального курултая рассматривается очень широкий круг вопросов. Более ста его членов представляют разные отрасли и регионы, поэтому поднимаются темы, связанные с социально-экономическим развитием, безопасностью, культурой и искусством. В числе обсуждаемых направлений может быть и парламентская реформа", — сказала она.
Бибигуль Жексенбай считает, что в настоящее время преждевременно делать конкретные прогнозы относительно решений, которые будут озвучены по итогам заседания, поскольку работа курултая включает секционные обсуждения и итоговое пленарное заседание.
"Сначала проходит секционная работа, затем итоговое заседание. Что касается парламентской реформы, известно, что поступило более 500 конкретных предложений, и эта работа продолжается. После того как комиссия завершит анализ и опубликует результаты, ожидаются соответствующие поручения со стороны Главы государства", — добавила депутат.
Отдельно депутат обратила внимание на вопрос подготовки законопроектов на государственном языке, подчеркнув, что за годы независимости лишь два закона были приняты с полноценным казахским текстом в качестве оригинала. По её словам, в рамках парламентской реформы необходимо рассмотреть возможность разработки законов сразу на двух языках по аналогии с практикой ряда европейских стран.
Депутаты считают, что общество ожидает от курултая обсуждения ключевых вызовов, с которыми сегодня сталкивается страна.
"Сегодня мы видим целый комплекс проблем — от экономических и социальных до внешних факторов, связанных с глобальной ситуацией. Сказать заранее, какие именно вопросы поднимет Глава государства, сложно, однако все актуальные для общества темы, безусловно, найдут отражение в ходе заседания. Основное внимание будет сосредоточено на дальнейшем векторе экономического и политического развития страны", — сказал депутат Сената Бекбол Орынбасаров.
Самое читаемое
- 246 млн прибыли и изношенная инфраструктура: что происходит с аэропортом Усть-Каменогорска
- Ученые бьют тревогу: Открытый в среду астероид может столкнуться с Землей
- Обман через интернет обошелся жителю СКО в 3,5 млн тенге
- Стало известно почему Дональд Трамп отложил военный удар по Ирану
- В Казахстане предлагают пересмотреть проверку водителей на опьянение