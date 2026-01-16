Очередное заседание Национального курултая состоится 20 января в Кызылорде. В этом году мероприятие проходит на фоне продолжающихся обсуждений парламентской реформы, социально-экономических вызовов и вопросов общественной безопасности. Депутаты Сената в беседе с корреспондентом BAQ.KZ рассказали, какие ожидания связывают с предстоящим заседанием.

Напомним, предыдущее заседание Национального курултая прошло 14 марта 2025 года в Бурабае. Тогда в центре внимания находились вопросы общественной консолидации, институциональных реформ и дальнейшего развития политической системы страны. По итогам обсуждений были обозначены приоритетные направления работы государственных органов и экспертного сообщества.

По словам депутата Сената Бибигуль Жексенбай, повестка курултая традиционно формируется из большого количества предложений, собранных членами Национального курултая по различным сферам и регионам страны.

"На каждом заседании Национального курултая рассматривается очень широкий круг вопросов. Более ста его членов представляют разные отрасли и регионы, поэтому поднимаются темы, связанные с социально-экономическим развитием, безопасностью, культурой и искусством. В числе обсуждаемых направлений может быть и парламентская реформа", — сказала она.

Бибигуль Жексенбай считает, что в настоящее время преждевременно делать конкретные прогнозы относительно решений, которые будут озвучены по итогам заседания, поскольку работа курултая включает секционные обсуждения и итоговое пленарное заседание.

"Сначала проходит секционная работа, затем итоговое заседание. Что касается парламентской реформы, известно, что поступило более 500 конкретных предложений, и эта работа продолжается. После того как комиссия завершит анализ и опубликует результаты, ожидаются соответствующие поручения со стороны Главы государства", — добавила депутат.

Отдельно депутат обратила внимание на вопрос подготовки законопроектов на государственном языке, подчеркнув, что за годы независимости лишь два закона были приняты с полноценным казахским текстом в качестве оригинала. По её словам, в рамках парламентской реформы необходимо рассмотреть возможность разработки законов сразу на двух языках по аналогии с практикой ряда европейских стран.

Депутаты считают, что общество ожидает от курултая обсуждения ключевых вызовов, с которыми сегодня сталкивается страна.