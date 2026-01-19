Правительство Казахстана продолжает системную работу по реализации курса Президента Касым-Жомарта Токаева. В ходе исполнения поручений, озвученных на четырёх заседаниях Национального курултая, приняты 26 законов, создана законодательная база для практической реализации инициатив, а также запущены масштабные проекты в области инфраструктуры, образования, социальной поддержки и цифровизации, передает BAQ.KZ.

Инфраструктурные проекты и транспорт

В 2025 году стартовало строительство автомобильной дороги "Астана – Аркалык – Торгай – Иргиз" протяжённостью 896 км, которая обеспечит прямой выход центральных регионов к Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Общая стоимость проекта — 1,1 трлн тенге.

Ведётся восстановление аэропорта Аркалыка, не работавшего с 1992 года. На реконструкцию полосы и строительство нового терминала выделено 5,5 млрд тенге, завершение работ запланировано на 2026 год.

В энергетическом секторе завершено строительство магистрального газопровода "Талдыкорган – Ушарал", обеспечивающего природным газом 84 населённых пункта области Жетісу. Общая протяжённость сетей газификации в 2025 году превысила 2 тыс. км, на что направлено 112,4 млрд тенге.

Образование и человеческий капитал

Для обновления воспитательной работы программа "Біртұтас тәрбие" трансформирована в "Адал азамат", основанную на принципе "Адал азамат – Адал еңбек – Адал табыс". Обучение по новой программе прошли более 110 тыс. педагогов.

В сфере образовательной инфраструктуры в 2025 году построено 232 школы на 267 тыс. ученических мест, из которых 112 школы возведены в рамках национального проекта "Келешек мектептері".

Разработан законопроект "О комплексной поддержке детей с ограниченными возможностями", направленный на раннее выявление проблем, цифровизацию услуг и контроль качества психолого-педагогической помощи. Также разработана Концепция единой программы "Дети Казахстана", обеспечивающая системную защиту прав ребёнка и профилактику насилия.

Социальная защита, культура и спорт

В 2025 году введены новые почётные звания для представителей производственных профессий, восстановлено звание "Народный писатель Казахстана", учреждён Национальный день книги (23 апреля). В Астане начато проектирование Президентской библиотеки, планируемый ввод в эксплуатацию — 2027 год.

В сфере спорта продолжается курс на коммерциализацию: приватизированы футбольные клубы "Женис", "Кайсар", "Кызылжар", "Шахтёр", "Актобе" и "Елимай". В Кокшетау открыт многофункциональный спортивный комплекс стоимостью 13,6 млрд тенге.

Цифровизация и инновации

Правительство приступило к масштабной технологической модернизации госуправления. Утверждён план внедрения 36 ИИ-проектов в 15 государственных органах, а также дорожная карта по созданию Национального цифрового архива с интеграцией в культурно-образовательные платформы "е-Библиотека", "е-Архив", e-culture и e-museum.

Кроме того, подготовлен пакет законодательных поправок для безопасного оборота цифровых активов, учитывающий передовую международную практику.

Правительство продолжает обеспечивать реализацию стратегических инициатив Президента, повышая качество жизни граждан и создавая равные возможности для всех казахстанцев.