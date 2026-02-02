Пятое заседание Национального курултая в Кызылорде по содержанию и значимости явно отличалось от предыдущих. В этот раз Президент вышел за рамки региональных вопросов и поставил конкретные задачи, которые напрямую влияют на долгосрочное развитие страны – в энергетике, транспортно-логистической системе, водных ресурсах, цифровизации, социальной политике и системе государственного управления. Корреспондент BAQ.KZ подробно осветил основные вопросы курултая и поручения Президента.

Кызылорда: историческая ответственность и конкретные результаты

Президент подчеркнул особое значение Кызылорды в истории Казахстана и отметил положительную динамику социально-экономического развития региона.

"В регионе отмечается рост внутреннего валового продукта на 6,5%, за три года привлечено около 2 триллионов тенге инвестиций. В прошлом году реализовано 27 инвестиционных проектов, среди которых новый теплоэлектростанционный комплекс имеет стратегическое значение", – отметил глава государства.

Развивается и инфраструктура: 100% населения обеспечено качественной питьевой водой, 80% – газифицировано. Возобновляется авиасообщение, железнодорожная и автомобильная инфраструктура.

"В Кызылорде планируем строительство нового драматического театра, работы начнутся в этом году. Ранее я говорил о необходимости строительства современной библиотеки, и этот проект стартует в 2026 году", – отметил Президент. Энергетика как ключевой фактор развития

Наиболее весомые задачи Национального курултая касались энергетики. Президент подчеркнул, что без решения проблем с энергоснабжением развитие других отраслей экономики будет затруднено.

"Энергетическая недостаточность тормозит рост экономики, поэтому необходимо придать статус Национального проекта строительству угольных электростанций. Правительству поручено подготовить и утвердить проект до 20 марта", – сказал Президент.

Также акцент был сделан на ускорении строительства теплоэлектростанций в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Работа в этой сфере будет усилена при участии правительства и фонда "Самрук-Казына".

"В 2026 году планируется запуск около 2,6 ГВт новых мощностей, включая газовые проекты и возобновляемую энергетику. В общей сложности будет реализовано 13 крупных проектов", – отметил глава Минэнерго.

В газовой отрасли глава государства отметил недостатки в планировании и дал конкретные поручения QazaqGaz по привлечению инвестиций и освоению перспективных месторождений.

Водные ресурсы и Арал: вопрос национальной безопасности

Президент подчеркнул, что водные ресурсы – это не региональная проблема, а стратегический фактор, влияющий на безопасность страны.

В числе достижений отмечено сохранение Северного Арала благодаря реализованным проектам. В планах — реконструкция дамбы Кокарал к концу года.

"Соглашение с Узбекистаном по совместному управлению трансграничными водными объектами стало результатом десятилетних переговоров. Благодаря этому объем Северного Арала увеличился с 18,4 млрд куб. м в начале 2023 года до 23 млрд куб. м. Второй этап проекта по сохранению Северного Арала предусматривает реконструкцию дамбы Кокарал, уровень моря повысится до 44 метров. Площадь озера составит 3 913 кв. км, объем воды – 34 млрд куб. м, срок наполнения – 4-5 лет", – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржігітов.

Цифровизация как инструмент повышения эффективности управления

Президент подчеркнул, что "Год цифровизации и искусственного интеллекта" – это не формальная инициатива, а механизм повышения эффективности государственного управления. По его словам, без системного регулирования управления искусственный интеллект не даст результатов

Кроме того Правительству поручено внедрять передовые практики управления, улучшать культуру работы госсектора и определить оптимальные регионы для центров обработки данных. Все проекты должны оцениваться по конкретным показателям.

Транспорт и логистика: раскрытие транзитного потенциала

Президент обратил внимание на недоиспользованный транзитный потенциал Казахстана.

"Автодорога Кызылорда – Жезказган будет полностью завершена и открыта в этом году. Узкий участок транспортного коридора "Западный Китай – Западная Европа" между Кызылордой и Актобе будет расширен, начнется строительство новой четырехполосной дороги. Ввод в эксплуатацию железной дороги "Бейнеу – Сексеуил" сократит протяженность Среднего коридора на 900 км", – сказал Президент.

Также отмечены проблемы в авиационной отрасли. Правительству поручено показать конкретные результаты по превращению Казахстана в центр грузовых авиаперевозок.

Социальная сфера: баланс финансирования и контроля

Финансирование образования и здравоохранения будет пересмотрено. Президент отметил искажения при финансировании частных школ и поручил реформировать механизмы поддержки.

"На 2025 год в стране около 7 млн детей, что составляет 34% населения. За последние 10 лет число детей выросло на 1,5 млн. Сегодня приняты 10 основных законов, направленных на защиту прав детей", – сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.

Что касается системы социального медицинского страхования: нарушения выявили неэффективное использование бюджетных средств. Решено передать фонд в подчинение Министерства финансов, а правоохранительным органам поручено выявлять случаи хищения.

Реформа государственного управления и конституционные изменения

Главная часть курултая была посвящена реформированию системы управления. Президент предложил перейти на однопалатный парламент, назвать новый парламент "Курултай", создать Народный совет и ввести институт вице-президента.

"Судьба государства не должна зависеть от одного человека, это обеспечивает баланс между ветвями власти и переход к институциональному управлению", – отметил депутат Мажилиса Жаркынбек Амантайулы.

Также обсуждались обновление преамбулы Конституции, закрепление принципа "Справедливого Казахстана" и конституционное обеспечение защиты цифровых данных. Конституционная комиссия представила проект новой Конституции, предусматривающий изменения в 77 статьях (84% текста). Работа комиссии продолжается.