Национальный Курултай в Кызылорде: как меняется будущее Казахстана
Пятое заседание Национального курултая в Кызылорде по содержанию и значимости явно отличалось от предыдущих. В этот раз Президент вышел за рамки региональных вопросов и поставил конкретные задачи, которые напрямую влияют на долгосрочное развитие страны – в энергетике, транспортно-логистической системе, водных ресурсах, цифровизации, социальной политике и системе государственного управления. Корреспондент BAQ.KZ подробно осветил основные вопросы курултая и поручения Президента.
Кызылорда: историческая ответственность и конкретные результаты
Президент подчеркнул особое значение Кызылорды в истории Казахстана и отметил положительную динамику социально-экономического развития региона.
"В регионе отмечается рост внутреннего валового продукта на 6,5%, за три года привлечено около 2 триллионов тенге инвестиций. В прошлом году реализовано 27 инвестиционных проектов, среди которых новый теплоэлектростанционный комплекс имеет стратегическое значение", – отметил глава государства.
Развивается и инфраструктура: 100% населения обеспечено качественной питьевой водой, 80% – газифицировано. Возобновляется авиасообщение, железнодорожная и автомобильная инфраструктура.
"В Кызылорде планируем строительство нового драматического театра, работы начнутся в этом году. Ранее я говорил о необходимости строительства современной библиотеки, и этот проект стартует в 2026 году", – отметил Президент.
Энергетика как ключевой фактор развития
Наиболее весомые задачи Национального курултая касались энергетики. Президент подчеркнул, что без решения проблем с энергоснабжением развитие других отраслей экономики будет затруднено.
"Энергетическая недостаточность тормозит рост экономики, поэтому необходимо придать статус Национального проекта строительству угольных электростанций. Правительству поручено подготовить и утвердить проект до 20 марта", – сказал Президент.
Также акцент был сделан на ускорении строительства теплоэлектростанций в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Работа в этой сфере будет усилена при участии правительства и фонда "Самрук-Казына".
"В 2026 году планируется запуск около 2,6 ГВт новых мощностей, включая газовые проекты и возобновляемую энергетику. В общей сложности будет реализовано 13 крупных проектов", – отметил глава Минэнерго.
В газовой отрасли глава государства отметил недостатки в планировании и дал конкретные поручения QazaqGaz по привлечению инвестиций и освоению перспективных месторождений.
Водные ресурсы и Арал: вопрос национальной безопасности
Президент подчеркнул, что водные ресурсы – это не региональная проблема, а стратегический фактор, влияющий на безопасность страны.
В числе достижений отмечено сохранение Северного Арала благодаря реализованным проектам. В планах — реконструкция дамбы Кокарал к концу года.
"Соглашение с Узбекистаном по совместному управлению трансграничными водными объектами стало результатом десятилетних переговоров. Благодаря этому объем Северного Арала увеличился с 18,4 млрд куб. м в начале 2023 года до 23 млрд куб. м. Второй этап проекта по сохранению Северного Арала предусматривает реконструкцию дамбы Кокарал, уровень моря повысится до 44 метров. Площадь озера составит 3 913 кв. км, объем воды – 34 млрд куб. м, срок наполнения – 4-5 лет", – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржігітов.
Цифровизация как инструмент повышения эффективности управления
Президент подчеркнул, что "Год цифровизации и искусственного интеллекта" – это не формальная инициатива, а механизм повышения эффективности государственного управления. По его словам, без системного регулирования управления искусственный интеллект не даст результатов
Кроме того Правительству поручено внедрять передовые практики управления, улучшать культуру работы госсектора и определить оптимальные регионы для центров обработки данных. Все проекты должны оцениваться по конкретным показателям.
Транспорт и логистика: раскрытие транзитного потенциала
Президент обратил внимание на недоиспользованный транзитный потенциал Казахстана.
"Автодорога Кызылорда – Жезказган будет полностью завершена и открыта в этом году. Узкий участок транспортного коридора "Западный Китай – Западная Европа" между Кызылордой и Актобе будет расширен, начнется строительство новой четырехполосной дороги. Ввод в эксплуатацию железной дороги "Бейнеу – Сексеуил" сократит протяженность Среднего коридора на 900 км", – сказал Президент.
Также отмечены проблемы в авиационной отрасли. Правительству поручено показать конкретные результаты по превращению Казахстана в центр грузовых авиаперевозок.
Социальная сфера: баланс финансирования и контроля
Финансирование образования и здравоохранения будет пересмотрено. Президент отметил искажения при финансировании частных школ и поручил реформировать механизмы поддержки.
"На 2025 год в стране около 7 млн детей, что составляет 34% населения. За последние 10 лет число детей выросло на 1,5 млн. Сегодня приняты 10 основных законов, направленных на защиту прав детей", – сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.
Что касается системы социального медицинского страхования: нарушения выявили неэффективное использование бюджетных средств. Решено передать фонд в подчинение Министерства финансов, а правоохранительным органам поручено выявлять случаи хищения.
Реформа государственного управления и конституционные изменения
Главная часть курултая была посвящена реформированию системы управления. Президент предложил перейти на однопалатный парламент, назвать новый парламент "Курултай", создать Народный совет и ввести институт вице-президента.
"Судьба государства не должна зависеть от одного человека, это обеспечивает баланс между ветвями власти и переход к институциональному управлению", – отметил депутат Мажилиса Жаркынбек Амантайулы.
Также обсуждались обновление преамбулы Конституции, закрепление принципа "Справедливого Казахстана" и конституционное обеспечение защиты цифровых данных. Конституционная комиссия представила проект новой Конституции, предусматривающий изменения в 77 статьях (84% текста). Работа комиссии продолжается.
