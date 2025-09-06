Учреждение получило восемь современных пожарных автоцистерн марки HOWO, собранных на заводе QazTehna. Машины отличаются высокой мобильностью, вместительными цистернами и соответствуют экологическому стандарту ЕВРО-5, передаёт BAQ.KZ.

Обновление противопожарной техники проводится при поддержке Фонда развития промышленности и реализуется поэтапно в разных регионах страны. Каркаралинский парк стал первым, где внедрены новые машины.

По словам руководителя парка Руслана Тулепбаева, ранее использовалась техника, которая уже устарела, поэтому обновление автопарка было крайне необходимо.

"Новые автомобили оснащены всеми пожарно-техническими средствами, имеют повышенную проходимость и систему орошения кузова и колёсных арок. Тушить возгорания можно будет даже в движении, что позволит оперативно реагировать на пожары в труднодоступных участках", – отметил он.

Кроме того, в этом году в национальном парке внедрят систему раннего обнаружения пожаров. Планируется установка 18 мачтовых сооружений с видеокамерами, которые помогут выявлять возгорания на начальной стадии и предотвращать их распространение.

Комплексные меры — обновление техники и внедрение современных систем мониторинга — позволят значительно повысить эффективность борьбы с лесными пожарами и сохранить природное богатство Карагандинской области и всей страны.