Нация победителей - конкурентоспособное общество - Нурбек Пусырманов
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Нация победителей - это не одержавшие победу над врагом на поле боя, это общество, способное залечить свои исторические травмы, извлечь уроки из прошлого и на этой основе сформировать ценности нового общества. Об этом директор Института истории государства Нурбек Пусырманов рассказал в интервью порталу e-history.kz.
В ходе интервью руководитель Института истории государства раскрыл смысл понятия «созидательная нация» и поделился размышлениями об историческом сознании общества и его взгляде на будущее.
«Нация победителей - это не нация, в истории которой не было поражений. Это общество, люди, способные доказать свою конкурентоспособность, преодолеть исторические трагедии, утвердить ценности, соответствующие новой общественной системе, обновить свои институты и устремиться в будущее. Если нам удастся сформировать такое понимание, мы сможем стать не только нацией победителей, но и войти в число наций, способных выдерживать конкуренцию», - сказал Н. Пусырманов.
В интервью порталу e-history.kz Нурбек Серикович также высказался о преодолении исторических травм, качественных изменениях за годы независимости, обновлении национального сознания и формировании общества, уверенно смотрящего в будущее.
В ходе беседы историк ответил на вопросы: «Какой должна быть созидательная нация?», «Как историческое сознание влияет на развитие общества?», «Можно ли рассматривать изменения, произошедшие в Казахстане за годы независимости, как шаги на пути к формированию нации победителей?». Подробнее смотрите на YouTube-канале портала e-history.kz.
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