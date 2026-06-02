Нацкомиссия обратилась к казахстанцам из-за роста числа детских травм летом
Нацкомиссия призвала казахстанцев усилить меры безопасности детей во время летних каникул.
Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Казахстана выступила с обращением к гражданам в связи с участившимися случаями гибели и травмирования детей на дорогах.
В комиссии отметили, что с началом летних каникул дети проводят больше времени на улице, во дворах, спортивных площадках и в местах отдыха. В этот период особую роль играет ответственность взрослых за безопасность несовершеннолетних.
Родителей призвали регулярно напоминать детям о правилах безопасного поведения на дорогах, во дворах, возле водоемов и на природе. Особое внимание рекомендовано уделить правилам перехода проезжей части, а также использованию защитной экипировки при езде на велосипедах, самокатах и роликах.
Кроме того, в обращении подчеркивается важность обеспечения безопасности детей дома. Взрослым советуют не оставлять открытыми окна без защитных устройств, хранить потенциально опасные предметы и вещества в недоступных местах, а также не оставлять детей без присмотра.
Отдельное обращение адресовано водителям. В Нацкомиссии напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим, быть особенно внимательными возле жилых домов, парков, детских площадок и пешеходных переходов, а также отказаться от использования мобильных устройств во время управления автомобилем.
«Ребенок может не заметить автомобиль. Водитель обязан заметить ребенка», — говорится в обращении.
В Национальной комиссии подчеркнули, что жизнь и здоровье детей являются общей ответственностью семьи, общества и государства, и призвали казахстанцев сделать все возможное для того, чтобы летние каникулы прошли для детей безопасно.
