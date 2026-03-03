Нацкомиссия выразила соболезнования в связи с гибелью детей в Иране
Авиаудар по школе в Минабе назван трагедией, требующей усиления защиты мирного населения и соблюдения норм международного гуманитарного права.
Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан выступила с официальным заявлением в связи с гибелью детей во время вооружённого удара по территории Ирана, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
В сообщении подчеркивается, что Комиссия выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших.
«Особое сожаление вызывает авиаудар по школе в городе Минаб. Школа должна оставаться пространством безопасности, знаний и надежды, местом, где дети чувствуют защиту и уверенность в завтрашнем дне. Соблюдение норм международного гуманитарного права играет ключевую роль в сохранении этого принципа, требуя особой защиты гражданских объектов и мирного населения во время конфликтов», – говорится в заявлении.
В Нацкомиссии отметили, что гибель детей в результате военных действий является трагедией, выходящей за пределы государственных границ.
«Каждая утраченная детская жизнь – это невосполнимая потеря для всего мира. Когда в результате военных действий страдают мирные жители, особенно дети, это становится общей болью, выходящей за пределы границ государств», – сказано в тексте.
Также акцентировано внимание на необходимости усиления международных усилий по защите гражданского населения.
«Сегодня как никогда важно укреплять международные усилия, направленные на защиту мирного населения и продвижение культуры мира, взаимного уважения и ответственности. Казахстан, как один из инициаторов Глобальной инициативы по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву, подчеркивает важность сохранения человечности в условиях конфликтов», – подчеркнули в обращении.
