Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан выступила с официальным заявлением в связи с гибелью детей во время вооружённого удара по территории Ирана, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В сообщении подчеркивается, что Комиссия выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших.

«Особое сожаление вызывает авиаудар по школе в городе Минаб. Школа должна оставаться пространством безопасности, знаний и надежды, местом, где дети чувствуют защиту и уверенность в завтрашнем дне. Соблюдение норм международного гуманитарного права играет ключевую роль в сохранении этого принципа, требуя особой защиты гражданских объектов и мирного населения во время конфликтов», – говорится в заявлении.

В Нацкомиссии отметили, что гибель детей в результате военных действий является трагедией, выходящей за пределы государственных границ.

«Каждая утраченная детская жизнь – это невосполнимая потеря для всего мира. Когда в результате военных действий страдают мирные жители, особенно дети, это становится общей болью, выходящей за пределы границ государств», – сказано в тексте.

Также акцентировано внимание на необходимости усиления международных усилий по защите гражданского населения.