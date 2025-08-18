Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан внедряет национальный мессенджер Aitu для внутреннего взаимодействия и оперативного обмена данными, передает BAQ.KZ.

Теперь сотрудники смогут быстрее координировать свои действия, что повысит эффективность работы ведомства.

"Создан официальный Aitu-канал 112 KZ, где будут публиковаться новости, предупреждения и материалы о деятельности ведомства. Это даст возможность пользователям мессенджера получать достоверные сведения напрямую от спасательных служб", — отметила официальный представитель МЧС РК Динара Нургалиева.

По данным ведомства, использование суперприложения станет частью цифровой трансформации МЧС и позволит укрепить доверие граждан к государственным онлайн-сервисам.