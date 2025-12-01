Пассажирский парк АО "Пассажирские перевозки" пополнился 20 современными вагонами, произведёнными на заводе в Петропавловске, передает BAQ.KZ. Первый поезд с обновлёнными вагонами отправился 30 ноября по маршруту №301/302 "Алматы – Новосибирск", предлагая пассажирам комфортные купе и плацкартные места, оборудованные USB-портами, светильниками и местами для людей с ограниченными возможностями.

Каждый состав включает 10 вагонов и рассчитан на перевозку более 400 человек в одном направлении. Поезд курсирует по четным дням: отправление из Алматы в 14:50, прибытие в Новосибирск — в 08:58 по местному времени, обратный рейс — из Новосибирска в 14:55, прибытие в Алматы — в 07:45.

Вагоны соответствуют современным мировым требованиям к безопасности, надежности и комфорту, срок их службы — до 40 лет. За последние два года Национальный перевозчик обновил парк на 237 вагонов, а до 2030 года планируется полная модернизация всего состава.