Нацпроект по модернизации ЖКХ и энергетики выходит в реализацию
Канат Бозумбаев обозначил ключевые ориентиры для регионов и отраслевых ведомств.
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Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев провёл заседание Проектного офиса по реализации Национального проекта модернизации энергетического и коммунального секторов (МЭКС). Обсуждены текущие задачи по нормотворчеству, вопросам финансирования, цифровизации, а также поддержки отечественных производителей, передает BAQ.KZ.
На заседании были заслушаны отчёты профильных подразделений по:
- подготовке нормативной базы;
- обеспечению устойчивого финансирования Нацпроекта;
- процедурам закупок;
- участию отечественных предприятий;
- ходу цифровой трансформации сферы.
Ключевые поручения:
Акиматам поручено сформировать "Карты модернизации" энергетической и коммунальной инфраструктуры своих регионов.
На базе этих карт профильные госорганы определят очередность и приоритетность модернизации с учётом износа объектов.
Финансовые и технические операторы должны представить расчёты по необходимому объёму инвестиций.
На этой основе будет разработан подробный план реализации МЭКС с KPI и системой мониторинга.
Канат Бозумбаев подчеркнул, что реализация МЭКС должна идти поэтапно, в тесной координации с регионами и при прозрачной оценке всех проектов.
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