  • 4 Августа, 19:01

Нацпроект по модернизации ЖКХ и энергетики выходит в реализацию

Канат Бозумбаев обозначил ключевые ориентиры для регионов и отраслевых ведомств.

Сегодня, 18:23
АВТОР
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unsplash Сегодня, 18:23
Сегодня, 18:23
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Фото: unsplash

Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев провёл заседание Проектного офиса по реализации Национального проекта модернизации энергетического и коммунального секторов (МЭКС). Обсуждены текущие задачи по нормотворчеству, вопросам финансирования, цифровизации, а также поддержки отечественных производителей, передает BAQ.KZ.

На заседании были заслушаны отчёты профильных подразделений по:

  • подготовке нормативной базы;
  • обеспечению устойчивого финансирования Нацпроекта;
  • процедурам закупок;
  • участию отечественных предприятий;
  • ходу цифровой трансформации сферы.

Ключевые поручения:

Акиматам поручено сформировать "Карты модернизации" энергетической и коммунальной инфраструктуры своих регионов.

На базе этих карт профильные госорганы определят очередность и приоритетность модернизации с учётом износа объектов.

Финансовые и технические операторы должны представить расчёты по необходимому объёму инвестиций.

На этой основе будет разработан подробный план реализации МЭКС с KPI и системой мониторинга.

Канат Бозумбаев подчеркнул, что реализация МЭКС должна идти поэтапно, в тесной координации с регионами и при прозрачной оценке всех проектов.

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