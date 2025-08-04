Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев провёл заседание Проектного офиса по реализации Национального проекта модернизации энергетического и коммунального секторов (МЭКС). Обсуждены текущие задачи по нормотворчеству, вопросам финансирования, цифровизации, а также поддержки отечественных производителей, передает BAQ.KZ.

На заседании были заслушаны отчёты профильных подразделений по:

подготовке нормативной базы;

обеспечению устойчивого финансирования Нацпроекта;

процедурам закупок;

участию отечественных предприятий;

ходу цифровой трансформации сферы.

Ключевые поручения:

Акиматам поручено сформировать "Карты модернизации" энергетической и коммунальной инфраструктуры своих регионов.

На базе этих карт профильные госорганы определят очередность и приоритетность модернизации с учётом износа объектов.

Финансовые и технические операторы должны представить расчёты по необходимому объёму инвестиций.

На этой основе будет разработан подробный план реализации МЭКС с KPI и системой мониторинга.

Канат Бозумбаев подчеркнул, что реализация МЭКС должна идти поэтапно, в тесной координации с регионами и при прозрачной оценке всех проектов.