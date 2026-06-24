Нацпроекта МЭКС обсудили на выездном заседании в Павлодаре

Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев провел в Павлодаре выездное заседание Проектного офиса Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов». Участники обсудили подготовку регионов к предстоящему отопительному сезону, ход реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры, рейтинги вовлеченности местных исполнительных органов, а также исполнение ранее данных поручений.

В частности, рассмотрены текущие темпы реализации нацпроекта, ход конкурсных процедур, вопросы финансирования проектов и готовность регионов к проведению ремонтной кампании.

В текущем году в сферу жилищно-коммунального хозяйства страны привлечено порядка 1,3 трлн тенге инвестиций. Из них 767 млрд тенге направлено в рамках МЭКС. Это позволило приступить к реализации 37 пилотных проектов общей стоимостью 164,8 млрд тенге.

На стадии конкурсных процедур находятся 242 проекта на сумму 459 млрд тенге. По 175 объектам уже определены подрядные организации. Финансирование обеспечивается за счет средств международных финансовых организаций, банков второго уровня, инструментов холдинга «Байтерек», а также мер государственной поддержки, включая субсидирование ставок вознаграждения.

Отдельное внимание было уделено рейтингу вовлеченности регионов в реализацию Национального проекта. По данным мониторинга, ряд регионов сохраняет отставание по проведению конкурсных процедур и заключению договоров. Наиболее низкие показатели зафиксированы в городах Алматы и Шымкент, а также в Туркестанской области и области Ұлытау.

Канат Бозумбаев отметил, что все необходимые механизмы финансирования и меры государственной поддержки уже приняты, а ключевой задачей регионов остается своевременное начало строительно-монтажных работ и качественная реализация проектов.

Вместе с тем Павлодарская область была отмечена как один из наиболее активных регионов по реализации Национального проекта МЭКС. В области впервые за последние 30 лет удалось остановить рост износа инженерной инфраструктуры.

На 2025–2027 годы здесь предусмотрена реализация 55 проектов общей стоимостью 131,6 млрд тенге. В настоящее время строительно-монтажные работы ведутся на 16 объектах тепло- и электроснабжения общей протяженностью 92,4 км. Стоимость реализуемых проектов составляет 21,7 млрд тенге.

Кроме того, Павлодарская область сформировала одну из крупнейших заявочных баз на 2027 год, включающую 39 проектов на сумму 109,9 млрд тенге, заняв второе место в республиканском рейтинге. При этом доля казахстанского содержания по реализуемым проектам составляет 100%.

«Все необходимые решения и механизмы финансирования для реализации Национального проекта государством приняты. Сегодня ключевая задача регионов – обеспечить качественную координацию работы, своевременно проводить конкурсные процедуры и приступать к строительно-монтажным работам. Опыт Павлодарской области показывает, что при должной вовлеченности большинство накопившихся инфраструктурных проблем можно решать системно и в установленные сроки», — подчеркнул Канат Бозумбаев.

Отдельным вопросом участники заседания рассмотрели работу по увеличению доли казахстанского содержания при реализации проектов Национального проекта МЭКС, а также меры по повышению вовлеченности отечественных производителей в модернизацию коммунальной инфраструктуры.

По итогам заседания Канат Бозумбаев поручил в кратчайшие сроки устранить отставания по реализации проектов и завершить все конкурсные процедуры. Отдельные задачи поставлены по вопросам вовлечения казахстанских товаропроизводителей в Нацпроект МЭКС. Министерству промышленности и строительства необходимо до 1 июля завершить работу по актуализации Реестра КТП и устранить выявленные недоработки, препятствующие полноценной работе Электронной платформы.

Особо отмечено, что закупки товаров вне Электронной платформы и в обход установленных механизмов Национального проекта являются недопустимыми. Ответственным государственным органам поручено обеспечить исполнение всех поставленных задач до следующего заседания Проектного офиса. По каждому неисполненному поручению будет дана отдельная оценка эффективности работы государственных органов и участников проекта.