В Казахстане необходима национальная программа по лечению и реабилитации лиц с алкогольной, наркотической и игровой зависимостью. С таким депутатским запросом к премьер-министру Олжасу Бектенову выступил в Мажилисе Даулет Турлыханов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам депутата, сегодня на диспансерном учете в стране состоят тысячи граждан с диагнозом "алкогольная зависимость", зарегистрированы случаи наркозависимости и признаки игровой зависимости. Однако помощь таким людям, по сути, предоставляется только в частных центрах, услуги которых часто недоступны большинству нуждающихся.

Государственные же учреждения, как правило, ограничиваются медикаментозным лечением и не предлагают полноценной системы социальной реабилитации.

"Дополнительное беспокойство вызывает и то, что на сегодняшний день нет закрепленного механизма финансирования, предоставления бесплатных или субсидированных услуг, а также утвержденных национальных стандартов лечения и сопровождения лиц с зависимостями", – отметил Турлыханов.

Депутат привел примеры международного опыта: в Китае действуют многоуровневые центры с трудовой адаптацией, в Португалии зависимость признана медицинской проблемой, а в странах Центральной Азии, таких как Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, уже приняты национальные стратегии борьбы с наркоманией.

В этой связи Турлыханов предложил разработать и утвердить национальную программу по реабилитации зависимых граждан, создать сеть государственных центров, доступных на бесплатной или субсидированной основе, ввести межведомственную координация с участием профильных министерств, утвердить единые стандарты диагностики и сопровождения и предусмотреть финансирование из республиканского бюджета.