Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение в Сенат.

В мире нарастает тенденция по ограничению доступа детей к социальным сетям, обусловленная растущим количеством свидетельств их вредного воздействия на психическое здоровье. Аналогичный закон был принят в Австралии в конце прошлого года.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал это "важным шагом" по защите детей и подростков в стране