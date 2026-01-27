Нацсобрание Франции приняло законопроект о запрете соцсетей для детей
Сегодня, 15:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:00Сегодня, 15:00
153Фото: freepik.com
Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение в Сенат.
В мире нарастает тенденция по ограничению доступа детей к социальным сетям, обусловленная растущим количеством свидетельств их вредного воздействия на психическое здоровье. Аналогичный закон был принят в Австралии в конце прошлого года.
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал это "важным шагом" по защите детей и подростков в стране
Самое читаемое
- Конфликт с Сапиевым: Есимханов выступил с заявлением
- В Конституции Казахстана предложили новый порядок кадровых назначений
- 26,7 млрд тенге за год: Кто получает спецгоспособие в Казахстане?
- Курс доллара в Казахстане продолжает снижаться
- Казахстан оказался среди стран-лидеров по росту золотых резервов с 2000 года