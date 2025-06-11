Нацвалюта укрепляется: доллар дешевеет, евро и рубль растут
Тенге усилился к доллару и юаню по итогам торгов 11 июня.
Сегодня, 18:06
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Сегодня, 18:06Сегодня, 18:06
27Фото: Unsplash
По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже 11 июня курс доллара продолжил снижение и составил 507,80 тенге,
Согласно данным KASE на 15:30, средневзвешенный курс американской валюты опустился еще на 0,59 тенге по сравнению с предыдущим днем.
Курс валют по итогам торгов:
- Доллар США — 507,80 тенге (–0,59)
- Российский рубль — 6,47 тенге (+0,03)
- Китайский юань — 70,62 тенге (–0,14)
- Евро — 581,12 тенге (+0,16)
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