По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже 11 июня курс доллара продолжил снижение и составил 507,80 тенге,

Согласно данным KASE на 15:30, средневзвешенный курс американской валюты опустился еще на 0,59 тенге по сравнению с предыдущим днем.

Курс валют по итогам торгов: