Сенат одобрил закон "О ратификации Соглашения между Правительством РК и ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о возобновлении статуса Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра в Казахстане в качестве центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО", передает BAQ.KZ.

Соглашение разработано во исполнение поручения Главы государства, данного 12 апреля 2024 года на заседании Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК, и подписано 19 июня 2025 года в Астане.

Ратификация позволит возобновить статус Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра, созданного в 2012 году по соглашению Казахстана и ЮНЕСКО, как центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО. Ранее этот статус действовал с 2017 года в течение шести лет.

Центр проводит исследования ледников и снежного покрова, анализирует водные ресурсы, оценивает последствия изменения климата и обеспечивает обмен научными данными между странами региона.

"Деятельность Центра имеет стратегическое значение для государств Центральной Азии, поскольку значительная часть водных ресурсов региона напрямую связана с ледниками. Так, в вегетационный период ледники формируют до 50 процентов речного стока, а в горно-ледниковых бассейнах — более 80 процентов годового стока. Эти ресурсы имеют ключевое значение для орошения, энергетики и обеспечения населения водой", — сказал сенатор, депутат Сената Алтынбек Нухулы, презентуя соглашение.

По его словам, Центр изучает ледники Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана и предоставляет научные данные по бассейнам Сырдарьи, Амударьи, Или и Шу–Таласа, чтобы государственные органы могли обоснованно планировать водную политику.

Он отметил, что в ходе фундаментальных исследований собраны непрерывные наблюдения более чем за 60 лет по около 2400 ледникам. При этом научно установлено, что ключевая причина водного дефицита в регионе — не уменьшение осадков, а рост водозабора. Также впервые обоснована компенсирующая роль подземных льдов и многолетней мерзлоты.

Сенатор добавил, что результаты работы Центра используют профильные ведомства и "Казгидромет", ведутся исследования селеопасных ледниковых озёр и планируются профилактические меры. По его словам, ратификация соглашения укрепит позиции Казахстана как научного хаба Центральной Азии, усилит водную безопасность за счёт научных данных, расширит сотрудничество с ЮНЕСКО и повысит авторитет страны в климатических исследованиях.