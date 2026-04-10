Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости практической отдачи от науки и её тесной связи с экономикой. По его словам, научные разработки должны внедряться в производство и приносить конкретные результаты, передает корреспондент BAQ.KZ.

Наука - не только теория

Глава государства подчеркнул, что научный потенциал страны должен использоваться максимально эффективно и приносить реальную пользу.

«Еще один важный вопрос. Следует эффективно использовать научный потенциал во благо страны. Открытия наших ученых не должны оставаться сугубо кабинетными достижениями. Надо осуществлять проекты, которые дают конкретные результаты и могут быть внедрены в производство. Одним словом, наука должна работать на нужды экономики и общества. Эта задача, имеющая особое значение для развития нашей страны, должна постоянно быть в центре внимания Правительства», - отметил Президент.

Токаев указал, что именно такой подход лежит в основе стратегии ведущих мировых компаний.

«Именно на этом непоколебимом принципе строят свою стратегию ведущие мировые компании. Глобальные технологические гиганты включают в число своих приоритетов развитие образования и науки, оперативное внедрение научных инноваций в производственный процесс. Такие компании лидируют и по рекрутированию талантов. Опыт мировых флагманов XXI века подтверждает, что развитие технологий и инноваций – важнейшее и неотъемлемое условие прогресса», - сказал он.

Ответственность за будущее поколение

Президент отдельно остановился на вопросе воспитания молодежи и роли общества в этом процессе.

«Поддерживая науку и отдавая дань уважения ученым, мы утверждаем в обществе такие ценности, как трудолюбие, любовь к знаниям, созидательность. Если нашему народу будет присущ передовой образ мышления, это неизбежно пробудит в подрастающем поколении интерес к научному поиску и образованию. Воспитание интеллектуальной и просвещенной молодежи – это наш общий долг, за исполнение которого в равной мере ответственны и государство, и родители», - подчеркнул Глава государства.

В качестве одного из инструментов поддержки образования Президент напомнил о запуске новой накопительной системы.