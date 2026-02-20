Этот фильм — о новом поколении Казахстана: молодых людях, которые не ждут перемен, а создают их своими руками. Они учатся, исследуют, запускают проекты, внедряют технологии и каждый день доказывают, что развитие страны начинается с личной ответственности и смелых идей.

Герои документального фильма работают в науке, цифровизации, образовании и инновациях.

Их достижения уже дают реальные результаты: от исследовательских решений и стартапов до полезных цифровых продуктов и инициатив, которые улучшают жизнь людей.