Развитие науки в Казахстане выходит на уровень национальной стратегии. В своём выступлении на заседании Национального совета по науке и технологиям Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты нового технологического уклада: акцент на инженерные кадры, ядерные технологии и цифровизацию. Всё это, по словам главы государства, превратит университеты страны в ключевых игроков будущей экономики, передаёт BAQ.KZ.

О том, как высшая школа готова встроиться в этот процесс мы поговорили с ректором (Председателем Правления) АО “Казахстанско-Британский технический университет”, вице-президентом Казахстанского физического общества, лауреатом государственной премии в области науки и техники имени аль-Фараби Маратбеком Габдуллиным.

— Маратбек Тулебергенович, Президент Токаев подчеркнул, что "место любой страны в мире определяется уровнем развития науки". Насколько казахстанская система высшего образования готова к этому вызову?

— Глава государства справедливо подчеркнул, что наука является главным драйвером технологического прогресса и конкурентоспособности страны. Это высказывание актуализирует необходимость дальнейших преобразований в сфере высшего образования. Университеты Казахстана, особенно технические, формируют научно-кадровый потенциал и развивают широкий спектр исследований. Важнейшей задачей становится превращение знаний в практические решения и их внедрение в экономику, а также укрепление международного сотрудничества. Реализация этих шагов позволит существенно повысить конкурентоспособность отечественной науки и позиции Казахстана на мировой арене.

— Глава государства говорил о формировании цепочки "Университет – исследования – инновации – коммерция". Как, на ваш взгляд, вузы Казахстана могут интегрироваться в эту модель?

— Да, я абсолютно согласен. Это действительно правильная и здоровая модель, которая доказала свою эффективность и успешно применяется во всех развитых странах. Университеты обеспечивают подготовку кадров, а именно кадры находятся во главе любого технологического прогресса. Без собственных отечественных исследований невозможно реализовать ни один серьёзный проект. Именно исследования дают импульс к созданию инноваций, которые впоследствии находят применение в производстве и могут служить основой для новых технологий и решений.

Наш университет, как технический вуз с широким спектром направлений подготовки специалистов и активным развитием научной деятельности, уже встроен в эту модель. Мы располагаем собственными институтами и инновационными разработками, которые имеют потенциал для коммерциализации. Мы готовы и дальше работать в рамках предложенной модели, что, по сути, уже реализуем на практике.

Таким образом, мы полностью поддерживаем позицию Президента и движемся именно в этом направлении.

— В своей речи Токаев отметил нехватку инженерных и технических специалистов. Какие шаги предпринимают университеты для восполнения этого кадрового дефицита?

— Президент в Послании справедливо отметил дефицит инженерных и технических специалистов, столь необходимых для развития ключевых отраслей экономики. Наш университет, как один из ведущих технических вузов страны, активно работает над подготовкой кадров именно по этим стратегическим направлениям.

Один из ярких примеров — совместная работа с национальной компанией "Казатомпром". Совместно разработана образовательная программа по урановой отрасли, которая позволяет готовить специалистов, владеющих всей технологической цепочкой: от геологоразведки и добычи до химии выщелачивания, материаловедения, цифровых технологий, а также вопросов радиационной безопасности и экологии. Это обеспечивает компанию высококвалифицированными кадрами для её будущего стратегического развития.

Помимо этого, университет ведёт подготовку инженеров по целому ряду приоритетных направлений: нефтегазовое дело, химическая инженерия органических веществ, инженерная физика в области материаловедения, автоматизация и управление, робототехника, геология и другие востребованные специальности.

Решение проблемы нехватки технических специалистов возможно только через опережающее развитие соответствующих отраслей экономики и поддержку образовательных программ по их подготовке.

— Президент объявил о квотах в программе "Болашақ" для инженерно-технических специальностей и ИИ. Достаточно ли этого, чтобы сформировать "технократическую нацию"?

— Решение Президента о введении квот по инженерно-техническим специальностям и искусственному интеллекту в рамках программы "Болашақ" — это очень важный и своевременный шаг. Эта программа даёт возможность раскрывать таланты, и мы видим, что казахстанцы действительно обладают высоким интеллектуальным потенциалом: многие из них настолько успешны, что получают предложения остаться за рубежом.

"Болашақ" — это сильный фундамент, но для формирования "технократической нации" необходимо, чтобы в Казахстане создавались условия не хуже зарубежных: современная образовательная среда, научные центры, инновационные проекты и тесное сотрудничество с индустрией. Только сочетание международного опыта и качественной отечественной подготовки позволит нам реализовать потенциал и построить ту самую технократическую нацию.

На наш взгляд, необходимо рассмотреть и дополнительные меры, направленные на развитие научного и образовательного потенциала страны.

Речь идёт о приглашении зарубежных учёных и преподавателей для долгосрочной работы в Казахстане, а также о создании условий для возвращения специалистов по приоритетным направлениям, которые являются ключевыми для развития индустриальной отрасли и экономики страны в целом.

— В Казахстане открыто 33 филиала зарубежных вузов. Насколько это усиливает международную конкурентоспособность отечественной системы образования?

— Казахстан обладает выгодным географическим положением и комфортными условиями для жизни и учёбы, что делает его привлекательным для иностранных студентов. Важно использовать эти конкурентные преимущества. КБТУ имеет уникальный опыт в реализации подобных инициатив и стал одним из первых вузов Казахстана, кто ещё в 2005 году начал реализацию программ двойного диплома. Была создана Школа международной экономики совместно с нашим партнёром — London School ofEconomics (LSE), одним из самых престижных университетов мира в области экономики и социальных наук. В рамках программы студенты обучались по направлениям экономико-математического моделирования, финансового анализа, науки о данных и бизнес-аналитики. Этот формат обучения, известный как TransnationalEducation (TNE), означает, что ведущие мировые вузы доверяют местному университету право реализовывать свои академические программы.

— Токаев предложил создание наукоградов и исследовательских центров. Как университеты могут стать ядром таких проектов?

— Мировая практика показывает успешные примеры. Создание наукоградов в Казахстане может стать важным шагом, если правильно определить направления и обеспечить инфраструктуру. Университеты должны стать центрами коллаборации, вокруг которых строятся эти проекты, поскольку именно они готовят кадры, ведут исследования и развивают инновации. При грамотной реализации наукограды могут стать связующим звеном в цепочке "университет – исследования – инновации – коммерция".

— Президент подчеркнул необходимость защиты интересов ученых и молодых исследователей. Какие условия, на ваш взгляд, должны быть созданы для того, чтобы таланты не уезжали за границу?

— Основным условием сохранения и развития научного потенциала в Казахстане выступает формирование современной университетской инфраструктуры. Для молодых исследователей принципиально важно иметь доступ к высокотехнологичному оборудованию, ресурсам и материально-технической базе, соответствующим международным стандартам. Наряду с этим значимым фактором является институционализированная система наставничества, обеспечивающая передачу знаний и формирование научных школ. Создание такой среды позволит минимизировать отток талантов за рубеж, обеспечивая их профессиональное становление и реализацию научных проектов внутри страны.

— В выступлении упоминалась ядерная энергетика и ядерная медицина. Может ли именно университетская наука стать ключевым драйвером этих направлений?

— Да, университетская наука способна стать драйвером. Мы уже сотрудничаем с КазАтомПромом, Национальным ядерным центром и Институтом ядерной физики, ведём совместные исследования, готовим кадры и PhD-докторантов. Такие коллаборации позволяют нам участвовать в мировых проектах и формировать компетенции в области ядерной энергетики и медицины.

— Если говорить шире: какую роль в формировании "Справедливого, Сильного и Цифрового Казахстана" должна сыграть наука и высшее образование?

— Наука и образование — основа цифрового Казахстана. Современный университет обязан работать в тесной связке с индустрией, чтобы исследования и образовательные программы решали реальные задачи экономики и общества, а сами вузы были локомотивами прогресса:

внедрять электронные образовательные платформы и гибридные форматы;

развивать цифровые двойники лабораторий и симуляторы;

использовать системы big data для мониторинга успеваемости студентов и качества обучения.

В последние годы мы сделали акцент на подготовку IT-специалистов и экспертов в области искусственного интеллекта. Уже сегодня наши студенты и докторанты создают уникальные стартапы и участвуют в крупных национальных проектах.