Научные разработки в Казахстане всё чаще выходят за пределы лабораторий и превращаются в товары, технологии и новые производства. Восемь проектов уже преодолели отметку в миллиард теңге по объёму продаж, а десятки отечественных разработок вышли на зарубежные рынки, передаёт BAQ.KZ.

По представленным данным о развитии научной сферы, сегодня в стране реализуются 3 135 научных проектов. Из них 940 принадлежат молодым учёным, ещё 259 направлены на коммерциализацию исследований – то есть превращение научных идей в продукты, которые можно использовать и продавать.

Уровень коммерциализации научных проектов достиг 31%.

Всего на рынок выведена 241 отечественная разработка. Продукция 29 проектов поставляется на экспорт, а восемь проектов достигли объёма продаж свыше миллиарда теңге каждый.

Благодаря реализации научных проектов создано более 2,5 тысячи рабочих мест. Совокупный вклад в научно-техническое развитие оценивается в 142 млрд теңге.

Один из примеров практического применения исследований – получение в Казахстане технического селена чистотой 99,5%. По представленным данным, новая технология переработки позволила увеличить добавленную стоимость продукции с 30 до 97%.

Денег на науку стало больше

За семь лет внутренние расходы на научные исследования и разработки выросли в 3,2 раза. По итогам 2025 года они достигли 261,5 млрд теңге.

Особенно заметно увеличилось грантовое финансирование – в 9,5 раза, до 90,2 млрд теңге. Расходы бизнеса на исследования за рассматриваемый период удвоились.

Для привлечения частных инвестиций предусмотрены налоговые супервычеты на научные исследования и разработки в размере до 300%. По представленным данным, благодаря этому механизму удалось привлечь 28,2 млрд теңге частных средств.

Почти половина исследователей – молодые

Сегодня в научной сфере Казахстана работают 28 374 человека. С 2022 года их число увеличилось на 4 690.

При этом 47% исследователей – учёные младше 40 лет.

Чтобы удержать специалистов в науке, в стране повысили оклады сотрудников научных организаций на 18%, а 813 молодых учёных обеспечили жильём.

С 2025 года также введены дополнительные выплаты за учёные звания – до 50 МРП. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска научных работников установлена на уровне 56 календарных дней.

Кроме того, 1 543 казахстанских учёных прошли международные научные стажировки.

Для молодых исследователей действует программа «Жас ғалым», предусматривающая тысячу грантов.

Власти рассчитывают, что увеличение финансирования и поддержка научных кадров помогут чаще превращать результаты исследований в технологии, востребованные казахстанскими предприятиями и зарубежными покупателями.