Наука Казахстана выходит на новый уровень: растут инвестиции, расширяются возможности ученых и внедряются отечественные разработки
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Научные разработки в Казахстане всё чаще выходят за пределы лабораторий и превращаются в товары, технологии и новые производства. Восемь проектов уже преодолели отметку в миллиард теңге по объёму продаж, а десятки отечественных разработок вышли на зарубежные рынки, передаёт BAQ.KZ.
По представленным данным о развитии научной сферы, сегодня в стране реализуются 3 135 научных проектов. Из них 940 принадлежат молодым учёным, ещё 259 направлены на коммерциализацию исследований – то есть превращение научных идей в продукты, которые можно использовать и продавать.
Уровень коммерциализации научных проектов достиг 31%.
Всего на рынок выведена 241 отечественная разработка. Продукция 29 проектов поставляется на экспорт, а восемь проектов достигли объёма продаж свыше миллиарда теңге каждый.
Благодаря реализации научных проектов создано более 2,5 тысячи рабочих мест. Совокупный вклад в научно-техническое развитие оценивается в 142 млрд теңге.
Один из примеров практического применения исследований – получение в Казахстане технического селена чистотой 99,5%. По представленным данным, новая технология переработки позволила увеличить добавленную стоимость продукции с 30 до 97%.
Денег на науку стало больше
За семь лет внутренние расходы на научные исследования и разработки выросли в 3,2 раза. По итогам 2025 года они достигли 261,5 млрд теңге.
Особенно заметно увеличилось грантовое финансирование – в 9,5 раза, до 90,2 млрд теңге. Расходы бизнеса на исследования за рассматриваемый период удвоились.
Для привлечения частных инвестиций предусмотрены налоговые супервычеты на научные исследования и разработки в размере до 300%. По представленным данным, благодаря этому механизму удалось привлечь 28,2 млрд теңге частных средств.
Почти половина исследователей – молодые
Сегодня в научной сфере Казахстана работают 28 374 человека. С 2022 года их число увеличилось на 4 690.
При этом 47% исследователей – учёные младше 40 лет.
Чтобы удержать специалистов в науке, в стране повысили оклады сотрудников научных организаций на 18%, а 813 молодых учёных обеспечили жильём.
С 2025 года также введены дополнительные выплаты за учёные звания – до 50 МРП. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска научных работников установлена на уровне 56 календарных дней.
Кроме того, 1 543 казахстанских учёных прошли международные научные стажировки.
Для молодых исследователей действует программа «Жас ғалым», предусматривающая тысячу грантов.
Власти рассчитывают, что увеличение финансирования и поддержка научных кадров помогут чаще превращать результаты исследований в технологии, востребованные казахстанскими предприятиями и зарубежными покупателями.
Самое читаемое
- Ещё один лес может появиться в области Абай
- Кому из медиков повысят зарплаты и от чего будет зависеть прибавка
- Трамп не исключил новую встречу с Ким Чен Ыном
- Промышленное производство в Актюбинской области достигло 2,3 трлн тенге за девять месяцев
- Дроны против вандалов: в Астане взяли под наблюдение остановки, дворы и общественные пространства