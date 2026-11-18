Казахстанские ученые впервые в мире расшифровали геном каспийского тюленя, научились делать дорогие полимеры из дешевой серы и создали дорожный битум прочнее обычного на 50%. Это лишь часть результатов, которые наука дает экономике страны. Наука все теснее работает с бизнесом и регионами, сообщили в Министерстве науки и высшего образования.

Наука по заказу бизнеса

Ученые все чаще работают над задачами, которые ставят сами предприятия. В 2024–2025 годах прошли 13 научно-технологических сессий, в них участвовали более 700 ученых. По их итогам сформировали 17 научно-технических заданий по запросам бизнеса и заключили контракты с компанией ERG.

В 2026 году к этой работе подключились акиматы Павлодарской, Атырауской и Северо-Казахстанской областей и более 50 предприятий. Бизнес обязан софинансировать такие проекты минимум на 30%. Основные направления это горно-металлургический комплекс, экология, нефтегазовая отрасль и сельское хозяйство.

Рис, сера и вода вместе с Аризонским университетом

Kozybayev University и University of Arizona реализуют пять прикладных проектов. В их числе агрогеномика с пилотным проектом в трех зерновых регионах и бюджетом 600 тысяч долларов, оценка водного баланса, лаборатории серной химии вместе с крупными нефтегазовыми компаниями, академия инклюзивного образования и экотуризм в национальных парках.

Один из практических результатов касается риса в Кызылординской области. Десять сортов уже передали Научно-исследовательскому институту рисоводства имени Жахаева, еще до 20 сортов бесплатно анализируют в США. Так создают цифровой генетический банк и готовят водосберегающие технологии.

Еще одна перспективная разработка превращает серу стоимостью около 100 долларов за тонну в полимеры стоимостью порядка 1 000 долларов за тонну, а также в удобрения. Технология защищена 11 патентами США и претендует на финансирование в 5 млрд теңге.

От генома тюленя до прочных дорог

Ученые Kozybayev University впервые в мире расшифровали эталонный геном каспийского тюленя. Такие исследования, по оценке министерства, закладывают основу генетического суверенитета Казахстана, то есть защиты уникальных биологических ресурсов страны, включая снежного барса, сайгака, яблоню Сиверса и национальные породы собак.

Казахстанские ученые также создали дорожный битум с добавками из отходов ТЭЦ и нефтехимического производства. Он впитывает на 35% меньше воды и на 50% прочнее. Разработку уже испытали на опытном участке дороги Каракога – Петропавловск.

В Жетысуском университете вместе с британским John Innes Centre ускоренно выводят яровую пшеницу с помощью полногеномного сканирования. Бюджет проекта 149,5 млн теңге, по его итогам получен патент на полезную модель.

Расширяется и сотрудничество с Европейской организацией ядерных исследований CERN. В ноябре 2026 года в Женеве подписали протокол о стажировках, по нему каждый год 10–15 казахстанских стажеров будут работать в CERN. Там уже трудятся более 25 ученых Института ядерной физики и 20 стипендиатов программы «Болашак».

Инжиниринговые центры при вузах

Чтобы университетская наука работала на промышленность, при ведущих вузах создали четыре прикладных инжиниринговых центра. Евразийский национальный университет разрабатывает решения для строительства, Казахский агротехнический исследовательский университет для сельского хозяйства, а Казахский национальный исследовательский технический университет в сфере переработки отходов и энергетики для горно-металлургического комплекса. Дальше планируют запустить еще 17 научно-технических программ университетов во всех регионах.

Наука в регионах

При всех акиматах работают региональные научные советы, а полномочия и бюджеты местных властей на развитие науки закреплены в законе. Научные приоритеты и целевые показатели включают в планы развития регионов с учетом их экономики.

В рамках стратегии на 2026–2030 годы вместе с Национальной академией наук проводят региональные форсайт-сессии, разрабатывают отраслевые дорожные карты и типовые документы, по которым акиматы смогут заказывать научные исследования.

Эндаумент-фонды для науки

Еще один источник денег для науки и образования это эндаумент-фонды. Закон «О фондах целевого капитала» вступил в силу осенью 2025 года. Доноры могут полностью, на 100%, вычесть свои целевые вклады из корпоративного подоходного налога, а сами фонды освобождены от налогов на имущество и доходы.

Уже создана Ассоциация эндаумент-фондов и запущен первый корпоративный фонд «Ғылым және білім эндаумент-қоры». Его первоначальный вклад составил 2 млрд теңге, а целевой объем 10 млрд теңге.

Казахстан в мировой науке

В 2026 году Казахстан поддержал Киотское видение «Золотого века науки», присоединился к инициативе Pax Silica и подписал заявление AI Opportunity Partnership. В 2027 году планируется открыть Международный центр по редким металлам с бюджетом свыше 16,5 млн долларов. Ратифицировано соглашение о создании гляциологического центра ЮНЕСКО.

Казахстан выстроил партнерство с восемью ведущими университетами США. Программа AI-Sana получила признание в отчетах Coursera и MIT как пример успешного обновления образования с помощью искусственного интеллекта.

Наука и вузы в цифре

В стране запустили цифровую среду науки, в нее входят исследовательская среда e-LAB, Единая информационная система науки и научно-технической информации и Казахстанский индекс научного цитирования. В высшем образовании работают Национальный рейтинг вузов, на его основе формируют новый государственный образовательный заказ, и цифровая платформа приема абитуриентов. Для прозрачности созданы единые реестры научных и инновационных проектов, которые регистрируют и отслеживают по принципу «одного окна».