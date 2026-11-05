Наука обогнала эстраду: на молодежную премию «Дарын» подали более 500 заявок

Кто из молодых казахстанцев получит признание за свои достижения в науке, искусстве, спорте и общественной деятельности? Конкурсная комиссия Государственной молодежной премии «Дарын» завершила отбор и определила 20 претендентов на награду.

В этом году на премию поступило 504 заявки. После предварительной проверки к конкурсному отбору допустили 429 кандидатов. Борьба развернулась в десяти номинациях, охватывающих самые разные сферы — от науки и журналистики до театра, спорта и народного творчества.

Наибольший интерес вызвали номинации «Наука» и «Общественная деятельность»: на них пришлось 119 и 75 заявок соответственно. В категории «Театр и кино» представлено 58 претендентов, «Народное творчество» — 43, «Классическая музыка» — 30, «Литература» — 23.

По 22 заявки поступило в номинациях «Эстрада» и «Дизайн и изобразительное искусство». В категории «Спорт» представлено 20 кандидатов, «Журналистика» — 17.

Отбор проходил в два этапа. Сначала, с 27 по 29 октября, состоялись шесть секционных заседаний, на которых рассмотрели кандидатуры по отдельным направлениям. Затем предложения вынесли на итоговое заседание конкурсной комиссии, в работе которого принял участие министр культуры и информации Арман Кырыкбаев.

В состав комиссии вошли депутаты Курултая, представители государственных органов, ученые, деятели культуры и искусства, члены Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан, общественные деятели, предприниматели и представители молодежного кадрового резерва.

По итогам рассмотрения определены 20 претендентов — по два в каждой номинации. Теперь им предстоит дождаться объявления окончательных результатов.

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 26 ноября.

Государственная молодежная премия «Дарын» присуждается молодым казахстанцам за выдающиеся достижения и вклад в развитие страны.