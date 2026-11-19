Президент: Наука – общее достояние всего человечества
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что научные достижения должны приносить практическую пользу обществу и способствовать повышению качества жизни граждан. Об этом Глава государства сказал на III Форуме стратегических партнеров.
«В эпоху повсеместной цифровизации и искусственного интеллекта науке и образованию отводится особое место в развитии мировой цивилизации», подчеркнул Президент.
По его словам, научные открытия должны служить интересам всего человечества, а международное сотрудничество в сфере образования и исследований приобретает особое значение.
«Наука – общее достояние всего человечества. Мировое сообщество должно осознанно находить практическое применение каждому достижению в науке и образовании ради процветания наших стран и повышения качества жизни наших граждан», заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что в этом заключается главная задача Форума стратегических партнеров, объединившего известных ученых, мыслителей и представителей университетского сообщества разных стран.
В своем выступлении Глава государства остановился и на предстоящем 35-летии Независимости Казахстана.
«К знаменательному рубежу нашей Независимости Казахстан подошел как передовое, устремленное в будущее государство с высоким международным авторитетом и значительным экономическим потенциалом. Наша страна занимает лидирующие позиции в регионе и пользуется широким признанием в мире», сказал Президент.
Касым-Жомарт Токаев напомнил о преобразованиях, проведенных в стране за последние семь лет.
«Без преувеличения можно сказать, что эти преобразования существенно повлияли на жизнь всего народа и облик общества в целом», отметил Глава государства.
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