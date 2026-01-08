Правительство утвердило Концепцию создания и развития наукоёмких территорий на 2026–2035 годы. Постановление подписал Премьер-министр, передает BAQ.KZ.

В Концепции подчёркивается, что развитие наукоемких территорий — ключевое условие "перезагрузки национальной модели науки" в рамках Нацплана развития до 2029 года. Также ставится задача улучшить позиции Казахстана в Глобальном инновационном индексе по показателю сотрудничества университетов и промышленности в НИОКР.

Центральные и местные исполнительные органы обязаны обеспечить реализацию Концепции и плана действий. Ежегодно до 1 апреля они будут направлять отчёты в Министерство науки и высшего образования, которое до 1 мая представит сводную информацию уполномоченному органу по госпланированию и опубликует её на своём сайте. Контроль за исполнением возложен на Миннауки.

Ожидается, что реализация документа поддержит развитие обрабатывающей промышленности, цифровых технологий, АПК, биотехнологий и "зелёной" энергетики, а также усилит связку науки, образования и бизнеса.