Наурыз без границ: выходцы из Казахстана устроили праздник в Германии
Многие из них продолжают сохранять культурные традиции Казахстана.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Выходцы из Казахстана, проживающие в Германии, отметили праздник Наурыз. На праздничное мероприятие собрались люди, которые раньше жили в разных регионах Казахстана — в частности, в Караганде, Павлодаре, Костанае, Таразе и других, передает BAQ.KZ.
Видео с празднования опубликовал в социальных сетях казахстанец, который также переехал жить в Германию. На кадрах видно, как участники мероприятия собираются вместе, общаются, вспоминают родину и отмечают весенний праздник, который традиционно символизирует обновление и начало нового года.
Несмотря на жизнь за рубежом, многие из них продолжают сохранять культурные традиции Казахстана и отмечают национальные праздники.
По данным различных источников, в Германии проживает около миллиона этнических немцев, переехавших из Казахстана и считающих себя «казахстанскими немцами».
Основная волна переселения пришлась на 1990-е годы: только за несколько лет после распада СССР сотни тысяч немцев покинули Казахстан и переехали в Германию по программе репатриации.
Сегодня в самом Казахстане проживает около 223 тысяч немцев, что составляет чуть более 1 % населения страны.
При этом многие представители диаспоры продолжают поддерживать связь с Казахстаном, сохраняют традиции и отмечают национальные праздники, такие как Наурыз, даже находясь за тысячи километров от родины.
在 Instagram 查看这篇帖子
