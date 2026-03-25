Выходцы из Казахстана, проживающие в Германии, отметили праздник Наурыз. На праздничное мероприятие собрались люди, которые раньше жили в разных регионах Казахстана — в частности, в Караганде, Павлодаре, Костанае, Таразе и других, передает BAQ.KZ.

Видео с празднования опубликовал в социальных сетях казахстанец, который также переехал жить в Германию. На кадрах видно, как участники мероприятия собираются вместе, общаются, вспоминают родину и отмечают весенний праздник, который традиционно символизирует обновление и начало нового года.

Несмотря на жизнь за рубежом, многие из них продолжают сохранять культурные традиции Казахстана и отмечают национальные праздники.

По данным различных источников, в Германии проживает около миллиона этнических немцев, переехавших из Казахстана и считающих себя «казахстанскими немцами».

Основная волна переселения пришлась на 1990-е годы: только за несколько лет после распада СССР сотни тысяч немцев покинули Казахстан и переехали в Германию по программе репатриации.

Сегодня в самом Казахстане проживает около 223 тысяч немцев, что составляет чуть более 1 % населения страны.

При этом многие представители диаспоры продолжают поддерживать связь с Казахстаном, сохраняют традиции и отмечают национальные праздники, такие как Наурыз, даже находясь за тысячи километров от родины.