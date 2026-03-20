Наурыз коже: как приготовить и сколько это стоит в Казахстане

Главное блюдо праздника Наурыз — это наурыз коже. Это не просто еда, а символ достатка, обновления и благополучия.

Сегодня 2026, 09:50
АВТОР
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов

По традиции в блюдо добавляют как минимум семь ингредиентов — каждый из них несёт особый смысл: здоровье, изобилие, долголетие и удачу. Корреспондент BAQ.KZ разобрался, как готовят наурыз коже и сколько это обходится.

Что входит в наурыз коже

В классическом варианте в блюдо добавляют 7 основных ингредиентов:
  • вода
  • мясо
  • соль
  • масло
  • мука, пшено или пшеница
  • молоко или айран
  • злаки (рис, ячмень, кукуруза)
Сегодня рецепты могут отличаться - некоторые добавляют лапшу, картофель или дополнительные крупы. В целом каждая семья готовит наурыз коже по своему вкусу.

Как его готовят

Процесс приготовления довольно простой:
  • мясо варят в воде на медленном огне
  • затем его нарезают и возвращают в бульон
  • добавляют крупы (рис, пшено, ячмень)
  • кладут соль и масло
  • в конце вливают молоко или айран
  • все вместе доводят до готовности
Готовое блюдо должно получиться густым и сытным.
 

Сколько стоит наурыз коже

Цены могут отличаться в зависимости от региона, но в среднем:
  • мясо (1 кг) — 3000–4000 тенге
  • молоко или айран (1 л) — 500–700 тенге
  • крупы (рис, пшено, кукуруза, ячмень) — около 2000 тенге
  • масло — 500–1000 тенге
  • соль, вода — минимально
Общая стоимость: примерно 6000–8000 тенге
 
Этого хватает на большой казан, рассчитанный на 6–10 человек.
 
Например, в одном из магазинов на левом берегу Астаны:
  • белая кукуруза — 1680 тенге за кг
  • жёлтая кукуруза — 980 тенге
  • маш — 1600 тенге
  • рис — от 400 тенге за кг

В чем смысл блюда

Наурыз коже - это не просто еда, а символ достатка, обновления и добрых пожеланий.
 
По традиции в этот день в каждом доме готовят это блюдо и угощают гостей. Это проявление гостеприимства, щедрости и единства.
 
Несмотря на простые ингредиенты, наурыз коже имеет глубокий смысл и остаётся одним из главных символов казахской культуры.

