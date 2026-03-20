По традиции в блюдо добавляют как минимум семь ингредиентов — каждый из них несёт особый смысл: здоровье, изобилие, долголетие и удачу. Корреспондент BAQ.KZ разобрался, как готовят наурыз коже и сколько это обходится.

Что входит в наурыз коже

В классическом варианте в блюдо добавляют 7 основных ингредиентов:

вода

мясо

соль

масло

мука, пшено или пшеница

молоко или айран

злаки (рис, ячмень, кукуруза)

Сегодня рецепты могут отличаться - некоторые добавляют лапшу, картофель или дополнительные крупы. В целом каждая семья готовит наурыз коже по своему вкусу.

Как его готовят

Процесс приготовления довольно простой:

мясо варят в воде на медленном огне

затем его нарезают и возвращают в бульон

добавляют крупы (рис, пшено, ячмень)

кладут соль и масло

в конце вливают молоко или айран

все вместе доводят до готовности

Готовое блюдо должно получиться густым и сытным.

Сколько стоит наурыз коже

Цены могут отличаться в зависимости от региона, но в среднем:

мясо (1 кг) — 3000–4000 тенге

молоко или айран (1 л) — 500–700 тенге

крупы (рис, пшено, кукуруза, ячмень) — около 2000 тенге

масло — 500–1000 тенге

соль, вода — минимально

Общая стоимость: примерно 6000–8000 тенге

Этого хватает на большой казан, рассчитанный на 6–10 человек.

Например, в одном из магазинов на левом берегу Астаны:

белая кукуруза — 1680 тенге за кг

жёлтая кукуруза — 980 тенге

маш — 1600 тенге

рис — от 400 тенге за кг

В чем смысл блюда

Наурыз коже - это не просто еда, а символ достатка, обновления и добрых пожеланий.

По традиции в этот день в каждом доме готовят это блюдо и угощают гостей. Это проявление гостеприимства, щедрости и единства.

Несмотря на простые ингредиенты, наурыз коже имеет глубокий смысл и остаётся одним из главных символов казахской культуры.