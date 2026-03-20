Наурыз коже: как приготовить и сколько это стоит в Казахстане
Главное блюдо праздника Наурыз — это наурыз коже. Это не просто еда, а символ достатка, обновления и благополучия.
Сегодня 2026, 09:50
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
По традиции в блюдо добавляют как минимум семь ингредиентов — каждый из них несёт особый смысл: здоровье, изобилие, долголетие и удачу. Корреспондент BAQ.KZ разобрался, как готовят наурыз коже и сколько это обходится.
Что входит в наурыз коже
В классическом варианте в блюдо добавляют 7 основных ингредиентов:
- вода
- мясо
- соль
- масло
- мука, пшено или пшеница
- молоко или айран
- злаки (рис, ячмень, кукуруза)
Сегодня рецепты могут отличаться - некоторые добавляют лапшу, картофель или дополнительные крупы. В целом каждая семья готовит наурыз коже по своему вкусу.
Как его готовят
Процесс приготовления довольно простой:
- мясо варят в воде на медленном огне
- затем его нарезают и возвращают в бульон
- добавляют крупы (рис, пшено, ячмень)
- кладут соль и масло
- в конце вливают молоко или айран
- все вместе доводят до готовности
Готовое блюдо должно получиться густым и сытным.
Сколько стоит наурыз коже
Цены могут отличаться в зависимости от региона, но в среднем:
- мясо (1 кг) — 3000–4000 тенге
- молоко или айран (1 л) — 500–700 тенге
- крупы (рис, пшено, кукуруза, ячмень) — около 2000 тенге
- масло — 500–1000 тенге
- соль, вода — минимально
Общая стоимость: примерно 6000–8000 тенге
Этого хватает на большой казан, рассчитанный на 6–10 человек.
Например, в одном из магазинов на левом берегу Астаны:
- белая кукуруза — 1680 тенге за кг
- жёлтая кукуруза — 980 тенге
- маш — 1600 тенге
- рис — от 400 тенге за кг
В чем смысл блюда
Наурыз коже - это не просто еда, а символ достатка, обновления и добрых пожеланий.
По традиции в этот день в каждом доме готовят это блюдо и угощают гостей. Это проявление гостеприимства, щедрости и единства.
Несмотря на простые ингредиенты, наурыз коже имеет глубокий смысл и остаётся одним из главных символов казахской культуры.
